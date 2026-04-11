Dopo la convincente vittoria per 3-0 della Roma sul Pisa, un successo che ha rilanciato le ambizioni del club in chiave Champions League, il tecnico Gian Piero Gasperini ha affrontato con cautela le domande relative al suo rapporto con Claudio Ranieri, attuale senior advisor della squadra. Con un tono che mirava a stemperare le tensioni, Gasperini ha dichiarato: “Non ci sono mai stati screzi. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana”.

Il contesto delle dichiarazioni post-partita

La partita, dominata dalla tripletta di Donyell Malen, non ha solo consolidato la posizione della Roma in classifica, ma ha anche riportato l'attenzione sulle presunte frizioni tra l'allenatore e il dirigente.

Queste tensioni erano state alimentate, nei giorni precedenti, da alcune dichiarazioni di Gasperini riguardanti il mercato estivo e le strategie di gestione della squadra. In un momento cruciale per la stagione, il tecnico ha scelto di adottare un approccio conciliatorio, evitando di alimentare ulteriori polemiche e preferendo un confronto diretto e privato.

La ferma replica di Claudio Ranieri

Dal canto suo, Claudio Ranieri aveva già risposto con fermezza alle critiche emerse, ribadendo con chiarezza il suo ruolo e le sue responsabilità come senior advisor. Ranieri aveva sottolineato l'importanza della collaborazione interna, affermando: “Tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e approvati da me e dall’allenatore.

Non si può ridurre tutto a Malen e Wesley”. Ha inoltre specificato i confini del suo intervento: “Intervengo quando interpellato dalla società, non dall’allenatore”, delineando una precisa gerarchia e un protocollo di comunicazione interna.

Dinamiche e prospettive del rapporto

Le parole di Gasperini, pronunciate dopo il successo contro il Pisa, hanno ulteriormente confermato la sua intenzione di mantenere un rapporto professionale con Ranieri, nonostante le evidenti divergenze di vedute emerse in precedenza. La prospettiva di un incontro imminente tra i due suggerisce la volontà di chiarire le posizioni e di trovare un terreno comune per il bene della squadra.

Ranieri, d'altra parte, ha sempre espresso un forte legame con la Roma, pur mantenendo una posizione di distacco professionale.

Le sue dichiarazioni: “Se sarò interpellato continuerò, altrimenti posso anche andarmene. Amo la Roma e non faccio il garante di nessuno”, evidenziano un equilibrio tra il suo profondo impegno e la sua autonomia decisionale. Questo atteggiamento riflette la sua disponibilità a contribuire, ma solo all'interno di un quadro di rispetto dei ruoli e delle competenze.

In sintesi, mentre Gasperini ha optato per la diplomazia, cercando di ricomporre un quadro di serenità, Ranieri ha ribadito con chiarezza il suo ruolo e la sua visione all'interno della società. Il confronto tra i due, sebbene caratterizzato da alcune frizioni iniziali, sembra indirizzato verso una gestione più professionale e costruttiva, fondamentale per le ambizioni future della Roma.