Giovanni Frattini ha nuovamente superato la soglia degli ottanta metri nel lancio del giavellotto, registrando una misura di 80.32 metri. L'importante risultato è stato ottenuto durante il Memorial Moreno Belletti, la prima edizione dell'evento svoltosi a Parma in ricordo dell'ex azzurro scomparso poco più di un anno fa. Questa prestazione rilancia il giavellottista romagnolo, confermando il suo ritorno a quote competitive.

Il lancio di rilievo è arrivato al quarto tentativo per il ventitreenne atleta dei Carabinieri. Si tratta del suo terzo miglior riscontro in carriera, posizionandosi dietro l'eccezionale 83.61 metri del 2024 e il significativo 82.78 metri della passata stagione agonistica.

Frattini, che vanta la conquista degli ultimi quattro titoli italiani tra competizioni estive e invernali, si conferma come il secondo miglior giavellottista italiano di sempre nella specialità, con l'auspicio di ulteriori e sensibili miglioramenti nei prossimi mesi.

I protagonisti del Memorial Belletti: risultati maschili e femminili

Nella competizione maschile, alle spalle di Frattini si è classificato Michele Fina, che ha raggiunto i 77.47 metri. Fina era reduce da un personale di 79.95 metri siglato nella Coppa Europa di lanci. Il terzo posto è stato conquistato da Roberto Orlando, con una misura di 74.51 metri. La manifestazione ha visto la partecipazione dei principali interpreti italiani della disciplina, offrendo un confronto di alto livello.

Anche il settore femminile ha offerto prestazioni di rilievo. Si è distinta Paola Padovan, che ha trionfato con la misura di 56.96 metri. Sul podio con lei sono salite Adele Toniutto, seconda con 54.82 metri, e Sofia Frigerio, terza con 52.78 metri. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e ha confermato la crescita del movimento italiano del giavellotto.

La struttura e il contesto tecnico della manifestazione di Parma

Il Memorial Moreno Belletti, alla sua prima edizione in terra emiliana, si è svolto in una giornata interamente dedicata al giavellotto, articolata tra il Palalottici e il Campo Scuola Lauro Grossi di Parma. La mattinata ha ospitato un convegno tecnico FIDAL sul lancio del giavellotto, seguito nel pomeriggio dalle gare agonistiche delle diverse categorie, dai giovani agli assoluti.

La presenza di atleti di spicco ha impreziosito l'evento. Tra questi, Carlo Sonego, attuale primatista italiano, e altre figure di rilievo nel settore femminile come Margherita Randazzo e Sara Jemai. La formula della manifestazione, concentrata su un'unica specialità con quattro finestre di gara distribuite in meno di cinque ore, ha saputo unire efficacemente la formazione tecnica alla competizione, creando un'unica e stimolante cornice sportiva.