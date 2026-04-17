La Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta quest'anno un chilometraggio leggermente ridotto e un muro in meno da affrontare rispetto alle edizioni precedenti.

Il percorso si preannuncia impegnativo fin da subito: i primi tredici chilometri includono le salite di Alsemberg (1,5 km al 3,9%, picco all’8,9%) e Bruineput (1,2 km al 5,7%, picco al 10,9%). Dopo una serie di altre asperità, al chilometro 95 inizia il circuito finale, da ripetere tre volte.

Questo anello comprende le nuove difficoltà di Holstheide e S-Bocht Overijse (entrambe 1 km al 5,3%, picco all’11,5%), dove è situato anche l’arrivo. Non mancano i tradizionali tratti in pavé di Hertstraat e Moskesstraat, rendendo il finale particolarmente selettivo.

I favoriti e gli italiani al via

Tra i principali favoriti spiccano il francese Romain Gregoire, in cerca di riscatto dopo una campagna del Nord non del tutto convincente, e lo svizzero Mauro Schmid, reduce dal successo alla Settimana Coppi e Bartali. Da seguire anche il neerlandese Tibor Del Grosso, recente vincitore della NXT Classic, Florian Vermeersch, in ottima condizione, e Tim Wellens.

La pattuglia italiana vede in evidenza Mattia Agostinacchio, al debutto stagionale e da professionista, e Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), particolarmente adatto a questo tipo di percorso.

Completano il gruppo azzurro Davide De Pretto e Alessandro Covi (Team Jayco AlUla), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Filippo Conca e Stefano Oldani.

Nonostante la lista di partenza maschile sia meno ricca rispetto all'anno scorso, quando Remco Evenepoel si impose su Wout van Aert, la corsa promette comunque spettacolo e incertezza.

Programma e copertura streaming

La Freccia del Brabante maschile si disputa su un tracciato di 162,6 km. La partenza è fissata per le 13:30, con l'arrivo stimato intorno alle 17:00. Non è prevista diretta televisiva, ma sarà possibile seguire la corsa in streaming su Eurosport 1 (dalle 15:30), Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Aggiornamenti testuali saranno disponibili sulle principali piattaforme sportive.

La giornata include anche la Freccia del Brabante femminile, con partenza alle 12:45 e arrivo previsto attorno alle 14:30. Il percorso femminile ricalca quello maschile. Tra le protagoniste figurano Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, Mischa Bredewold, Eleonora Camilla Gasparrini e Karlijn Swinkels, a conferma dell’alto livello della competizione.

La nuova collocazione nel calendario

Un aspetto distintivo di questa edizione è la sua nuova collocazione: la corsa si svolge a soli due giorni dalla Amstel Gold Race, diversamente dalla tradizionale posizione tra la Roubaix e la classica olandese. Questa modifica ha inciso sulla partecipazione, in particolare nella gara maschile, ma non ha intaccato il fascino di una corsa che rimane un banco di prova fondamentale per le Ardenne. Il circuito finale di Overijse, con i suoi strappi e pavé, conferma il suo ruolo selettivo.