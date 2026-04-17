La Benetton Treviso si prepara a un appuntamento cruciale allo Stadio di Monigo, dove affronterà il Munster in una sfida valida per le fasi finali della stagione regolare dell'United Rugby Championship. Nonostante la squadra veneta si trovi a dodici punti dalla top otto, la speranza di qualificazione ai playoff rimane accesa, alimentata dalle parole del coach Calum MacRae. "Matematicamente abbiamo ancora una possibilità per entrare ai playoff," ha dichiarato MacRae. "Ovviamente la strada è difficilissima, ma finché avremo una minima possibilità ci concentreremo su questo obiettivo.

Abbiamo 80 minuti contro Munster che saranno decisivi: è una squadra che storicamente ci mette in grande difficoltà."

Per questo incontro fondamentale, Treviso dovrà fare a meno di due pilastri in prima linea: Siua Maile e Thomas Gallo, entrambi infortunati nel precedente match contro Exeter. Questa assenza forzata si trasforma in un'opportunità per i giovani talenti, finora impiegati con parsimonia, che avranno la possibilità di mettersi in mostra. Il coach MacRae confida nel loro entusiasmo per sovvertire i pronostici e mantenere viva la corsa ai playoff.

Le scelte tattiche e la formazione

In vista della partita, MacRae ha definito la formazione con Matt Gallagher come estremo, affiancato da Louis Lynagh e Paolo Odogwu sulle ali.

La coppia di centri sarà composta da Tommaso Menoncello e Malakai Fekitoa, mentre in mediana agiranno Jacob Umaga e Alessandro Garbisi. Il pack biancoverde subirà una significativa rivoluzione: la prima linea vedrà schierati Destiny Aminu, Nicholas Gasperini e Marcos Gallorini. In seconda linea, spazio a Federico Ruzza e al rientrante Giulio Marini. La terza linea sarà formata da Sebastian Negri, che festeggerà la sua centesima presenza con la maglia della Benetton Treviso, insieme a Michele Lamaro e Lorenzo Cannone.

Contesto della sfida e arbitraggio

L'incontro, in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:45, sarà diretto dal fischietto gallese Ben Whitehouse. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea italiani Andrea Piardi e Riccardo Bonato, con Keith David nel ruolo di TMO.

La designazione arbitrale sottolinea l'importanza di questa partita per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per un posto nei playoff dell'United Rugby Championship. Questa sfida arriva dopo la pausa europea e segue la recente vittoria di Treviso contro gli Ospreys, un risultato che aveva riacceso le speranze di rimonta nella corsa alla postseason.

La situazione in classifica

Il match tra Benetton e Munster si inserisce nel contesto della quindicesima giornata dell'URC, con lo stadio di Monigo pronto a ospitare un confronto che si preannuncia decisivo per la stagione dei biancoverdi. La vittoria ottenuta contro gli Ospreys nel tredicesimo turno aveva già alimentato una piccola, ma significativa, speranza nella rincorsa ai playoff, dimostrando che la squadra, pur penalizzata in classifica, può ancora credere nella possibilità di una rimonta.