La Finale Scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile si sposta a Milano per Gara 2 tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, in programma mercoledì 15 aprile alle ore 20.30 in un Allianz Cloud già tutto esaurito. Dopo il primo atto vinto dalle venete, le lombarde sono chiamate a una reazione immediata per riequilibrare la serie e sfruttare il fattore campo. Conegliano, invece, vuole confermare la propria solidità e provare ad allungare, indirizzando ulteriormente la corsa al tricolore. Il match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

Il successo al tie-break di Conegliano in Gara 1

Il primo confronto al Palaverde ha regalato oltre due ore di grande equilibrio, con la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano capace di imporsi 3-2 al termine di una sfida ricca di ribaltamenti. Le venete hanno approcciato meglio il match, aggiudicandosi il primo set 25-20, ma la Numia Vero Volley Milano ha risposto prontamente, conquistando il secondo parziale ai vantaggi 25-27. Le lombarde hanno poi completato il sorpasso nel terzo set, chiuso 20-25, mettendo pressione alle padrone di casa. Conegliano, però, ha reagito nel quarto, imponendosi ancora ai vantaggi 27-25 e riportando la sfida in equilibrio. Il tie-break ha seguito lo stesso copione combattuto, con le due squadre punto a punto fino al 15-13 finale che ha premiato le venete.

Le protagoniste attese

Gara 2 riproporrà il duello tra alcune delle migliori interpreti del panorama internazionale. Conegliano si affida ancora alla regia difensiva di De Gennaro, MVP del primo atto, e alla potenza offensiva di Haak, top scorer con 28 punti, ben supportata da Zhu Ting e Gabi. Milano risponde con il talento di Egonu, autrice di 19 punti, e con un sistema di gioco sempre più solido, in cui spiccano anche Lanier, Piva e una Kurtagic dominante a muro, oltre alla continuità del libero Fersino. L’equilibrio visto in Gara 1 lascia presagire un’altra sfida serrata, dove saranno i dettagli a determinare l’esito del secondo capitolo della serie.