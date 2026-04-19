Il Gherdeina ha conquistato il Campionato Alps League 2025‑2026 di hockey su ghiaccio, superando il Merano anche in gara‑4 e aggiudicandosi il prestigioso titolo. La vittoria per 4‑3 nell'ultima sfida ha scatenato la gioia del numeroso pubblico di casa, suggellando un successo meritato.

La finale: un match combattuto

La partita è iniziata in salita per i padroni di casa, in svantaggio al 4:04 del primo periodo con il gol di Scherbinin. Il Gherdeina ha reagito nella seconda ripresa: Dostalek ha pareggiato al 2:07 e Schiavone ha portato in vantaggio la squadra al 15:13.

Il Merano ha accorciato le distanze al 4:07 del terzo tempo con Trivellato, ma Deluca ha ristabilito il doppio vantaggio al 6:12. Tomasini ha riaperto il match al 10:26, fissando il risultato sul 4‑3, che non è più cambiato fino alla sirena finale.

Un trionfo storico per l'Italia

Questo è il quinto trionfo di una squadra italiana nella storia della Alps League. Precedentemente, il Renon aveva vinto due volte (2017 e 2024) e l'Asiago altre due (2018 e 2022). Per il Gherdeina, è il primo titolo assoluto nella competizione, un traguardo significativo per il club.

Il percorso verso il titolo

La vittoria del Gherdeina è il culmine di una stagione di crescita. Dopo una regular season altalenante, la squadra ha cambiato marcia nel Qualification Round, vincendo cinque delle sei gare e assicurandosi l'accesso ai play‑off.

Nei quarti ha eliminato i Red Bull Juniors (4‑3), poi ha superato il Zell am See (4‑2) e infine ha dominato il Merano con uno "sweep" per 4‑0 nella serie finale.

La gara‑4 si è disputata sabato 18 aprile 2026 alle 19:30 allo stadio Pranives di Selva di Val Gardena, davanti a 2.107 spettatori. Il match, intenso e combattuto, ha visto il Gherdeina gestire la pressione e chiudere la serie con autorità, regalando ai tifosi una gioia indimenticabile.