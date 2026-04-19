Matt Fitzpatrick continua a dominare l’RBC Heritage, consolidando la sua leadership nel moving day con un giro in 68 colpi che lo porta a un totale di –17. Il britannico vanta ora un vantaggio di tre colpi su Scottie Scheffler, che si è posizionato al secondo posto in solitaria. La sua performance nel terzo round ha replicato l’ottimo rendimento del giorno precedente, mantenendo salda la sua posizione.

Dall’altra parte, Scottie Scheffler ha messo a segno un impressionante moving day con un giro in –7, portando il suo totale a –14. Questa rimonta gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni nel field, rendendolo una minaccia concreta per il leader.

Il crollo di Hovland e la top 10

Giornata difficile, invece, per Viktor Hovland. Dopo aver occupato la seconda posizione per due giri, il norvegese è crollato con un +2 (73 colpi), scivolando a –11 e attestandosi in T11. Intanto, la top 10 si presenta affollata: a –13, in terza posizione (at3), troviamo Brian Harman, Si Woo Kim e Sepp Straka. Seguono, in sesta posizione (T6) a –12, un gruppo di cinque giocatori: Andrew Novak, Gary Woodland, Alex Potgieter, Ludvig Aberg e Patrick Cantlay.

Contesto del torneo e le sfide per il titolo

L’RBC Heritage si conferma un appuntamento di grande prestigio, essendo il quarto Signature Event del PGA Tour 2026. Il torneo mette in palio un cospicuo montepremi di 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup, sottolineando la sua importanza nel calendario golfistico internazionale.

Per Matt Fitzpatrick, una vittoria rappresenterebbe il suo quarto titolo stagionale, aggiungendosi ai successi ottenuti allo U.S. Open 2022, all’RBC Heritage 2023 e al Valspar Championship di poche settimane fa. Un trionfo consoliderebbe ulteriormente la sua egregia stagione sul circuito maggiore.

Dall’altra parte, Scottie Scheffler emerge come il principale contendente. Il numero uno al mondo, a secco di vittorie da gennaio (quando si impose al The American Express) e reduce da un secondo posto al Masters dietro Rory McIlroy, è determinato a tornare al successo. Scheffler ha già trionfato all’RBC Heritage nel 2024, superando Sahith Theegala con uno score di –19 e tre colpi di vantaggio.

La rimonta di Scheffler nel moving day

La prestazione di Scheffler nel terzo round è stata particolarmente notevole. Ha firmato un giro in 64 colpi, riuscendo a recuperare da un iniziale svantaggio di sette colpi e portandosi a –14, a sole tre lunghezze da Fitzpatrick. Il numero uno del mondo ha iniziato con cinque birdie nelle prime sei buche, raggiungendo il leader dopo nove buche e chiudendo con altri due birdie nelle ultime tre. “Good to be back in the tournament – I was a little bit behind the 8‑ball going into today but had a nice round to put myself back in position. I knew I didn’t have to do anything crazy in order to get back in contention. I just had to have a really nice round,” ha commentato Scheffler.