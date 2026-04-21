L'atleta del canottaggio paralimpico italiano, Giacomo Perini, ha finalmente riottenuto la sua medaglia di bronzo, conquistata con merito alle Paralimpiadi di Parigi. Questo momento di grande significato si è concretizzato durante una toccante cerimonia di riconsegna, tenutasi presso il salone d’onore del Coni, in occasione del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. L'emozione di Perini era palpabile, come testimoniato dalle sue stesse parole: "È un’emozione fortissima. È passato un anno e mezzo, avere la medaglia oggi tra le mani è il compimento di un sogno.

È uno stimolo per proseguire nel modo migliore verso Los Angeles." Questa dichiarazione sottolinea non solo il valore intrinseco del riconoscimento, ma anche la rinnovata motivazione che spinge l'atleta verso i futuri impegni sportivi, in particolare le prossime Paralimpiadi.

La vicenda che ha preceduto questa riconsegna aveva destato notevole attenzione nel mondo sportivo. Il bronzo, ottenuto da Perini nella specialità del singolo PR1 maschile di canottaggio, gli era stato inizialmente revocato dopo la gara. La motivazione di tale decisione era legata alla presenza del suo telefono cellulare a bordo dell'imbarcazione, un dettaglio che aveva generato un'iniziale controversia. Tuttavia, la tenacia dell'atleta e il supporto istituzionale hanno portato il caso dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Il TAS, dopo un'attenta valutazione, ha successivamente ripristinato il risultato originale, riconoscendo che, di fatto, non era stata violata alcuna norma sostanziale. Perini stesso aveva mantenuto una ferma fiducia nell'esito positivo: "Ero fiducioso perché sapevo che non era stata violata alcuna norma — ha spiegato Perini —. Sono contento che la medaglia sia tornata qui." Le sue parole riflettono la convinzione nella correttezza del proprio operato e l'importanza della giustizia sportiva.

Il ruolo del Comitato Paralimpico e il ricorso vincente

Il percorso che ha condotto alla restituzione della medaglia è stato lungo e ha visto un impegno significativo da parte delle istituzioni sportive. Il presidente del Comitato Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha evidenziato l'importanza del lavoro collettivo svolto per raggiungere questo esito.

"Questo riconoscimento nasce da lontano: è stata brava anche la precedente governance a fare il ricorso che poi è stato vinto," ha dichiarato De Sanctis, sottolineando la continuità e l'efficacia dell'azione del Comitato. Il presidente ha inoltre minimizzato la gravità dell'infrazione iniziale, definendola una "sciocchezza", poiché l'atleta non aveva effettivamente utilizzato il telefono. "Oggi è una bellissima giornata per riassegnare a Giacomo il suo bronzo," ha concluso De Sanctis, rimarcando come la determinazione e la fiducia nelle regole abbiano permesso di ristabilire la piena giustizia sportiva per l'atleta.

Il significato della medaglia e la spinta verso il futuro

Il caso di Giacomo Perini trascende la singola competizione, ergendosi a simbolo di resilienza e correttezza sportiva.

Dopo un lungo periodo di incertezza e attesa, la decisione finale del TAS non ha soltanto restituito all'atleta il suo legittimo riconoscimento sportivo, ma ha anche infuso nuova linfa nella sua motivazione, permettendogli di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Questa vicenda sottolinea in modo pregnante l'importanza cruciale delle regole e della loro corretta e imparziale applicazione, principi fondamentali per garantire l'equità e l'integrità in tutte le competizioni internazionali. Con il suo bronzo nuovamente al collo, Perini può ora concentrarsi con rinnovato slancio sulla preparazione e sugli allenamenti in vista dei prossimi e importanti appuntamenti sportivi, con un occhio di riguardo alle Paralimpiadi di Los Angeles, dove cercherà di replicare e superare i suoi successi.