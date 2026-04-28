Un'importante transizione si profila nel programma di ginnastica dell'Università dell'Arkansas: Jordyn Wieber ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo di head coach delle Gymbacks dopo sette stagioni. Wieber ha dichiarato: “Servire come head coach della ginnastica dell’Arkansas è stato un onore. Con un cuore pesante, ma pieno, e con immenso orgoglio per ciò che abbiamo realizzato, mi allontano dall’atletica per concentrarmi sulla mia famiglia e su altre passioni”.

Sotto la guida di Wieber, il programma ha vissuto un periodo di straordinaria crescita.

La coach ha trasformato la squadra in una delle realtà più solide a livello nazionale, portando le Gymbacks a due partecipazioni ai campionati nazionali a squadre, con trenta riconoscimenti All-America e quaranta All-SEC. Tutti i migliori dieci punteggi di squadra nella storia del programma sono stati registrati durante la sua gestione, insieme a record su volteggio, trave e corpo libero.

L'impronta di Wieber si è estesa anche alla popolarità della ginnastica ad Arkansas. La squadra ha costantemente registrato un'affluenza di pubblico tra le prime dieci a livello nazionale, con due sold out al Barnhill Arena e il successivo trasferimento stabile al Bud Walton Arena. Qui sono stati stabiliti nuovi primati di affluenza, inclusi un record stagionale di 39.574 spettatori, una media di 7.915 e un picco di oltre 15.500 fan in una singola gara nel 2026, un nuovo record per il programma e per la SEC.

Oltre ai successi sportivi, la gestione Wieber ha promosso l'eccellenza accademica. Ogni anno, numerose atlete sono state inserite nella SEC Winter Academic Honor Roll, e la squadra ha mantenuto una media GPA di almeno 3.35, raggiungendo un record di 3.72 nel 2025.

Chris Brooks assume la guida delle Gymbacks

Contestualmente all'addio di Wieber, l'assistente Chris Brooks è stato immediatamente promosso a head coach. Brooks, al fianco di Wieber dal 2019, ha ricoperto il ruolo di allenatore principale per le parallele asimmetriche e ha supportato il volteggio. Sotto la sua supervisione, la squadra ha ottenuto performance eccezionali alle parallele, registrando otto dei migliori tredici punteggi nella storia del programma e mantenendo una posizione costante tra le prime venti squadre nazionali in questa specialità.

Le atlete hanno conquistato sette riconoscimenti All-America e tre All-SEC alle parallele, con tre Gymbacks qualificate ai nazionali individuali.

Brooks vanta una solida esperienza di quasi un decennio come allenatore NCAA, con precedenti incarichi nei programmi di Nebraska e Oklahoma. La sua carriera da ginnasta è altrettanto illustre: due volte campione nazionale a Oklahoma, sette volte All-American e quattro volte campione nazionale individuale. Ha rappresentato gli Stati Uniti in due squadre olimpiche, come riserva a Londra 2012 e come capitano della squadra a Rio de Janeiro 2016.

Esprimendo il suo entusiasmo, Brooks ha dichiarato: “Ringrazio Hunter Yurachek e il dipartimento atletico dell’Università dell’Arkansas per questa incredibile opportunità.

Sono grato per le fondamenta che Jordyn ha contribuito a costruire. Continueremo con lo stesso cuore, anima e visione per il programma. Il prossimo capitolo è entusiasmante per la mia famiglia e per le Gymbacks, e non vedo l’ora di iniziare”. La sua nomina segna un passo importante per il futuro della ginnastica universitaria dell'Arkansas, con l'obiettivo di consolidare e ampliare i successi.