Il Mutua Madrid Open ha assistito a una delle sfide più avvincenti e drammatiche del torneo, con Casper Ruud, il campione in carica, che ha difeso con successo il suo titolo in una partita al cardiopalma contro Stefanos Tsitsipas. Sullo scenario della terra battuta europea, il tennista norvegese ha dimostrato una resilienza eccezionale, riuscendo a ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa. Il punteggio finale, un combattutissimo 6–7(4), 7–6(2), 7–6(3), testimonia la parità e l'intensità di un incontro che si è protratto per quasi tre ore di gioco.

La partita, valida per il quarto turno del prestigioso torneo, ha visto Stefanos Tsitsipas iniziare con grande determinazione, mettendo fin da subito in seria difficoltà il suo avversario. Il greco ha sfoderato una prestazione solida, salvando i primi undici break point che ha dovuto affrontare e costruendo un vantaggio significativo nel set decisivo. In cerca di una vittoria di prestigio che potesse rilanciare la sua stagione, Tsitsipas si è trovato in una posizione privilegiata, servendo per il match sul 5–3 e con un doppio match point a disposizione (15–40). Tuttavia, l'opportunità di chiudere l'incontro è sfumata in modo inaspettato.

È stato proprio in quel momento cruciale che Casper Ruud ha mostrato tutta la sua tempra.

Il primo match point è stato annullato con un vincente di diritto preciso e potente, mentre il secondo è svanito per un errore di rovescio da parte di Tsitsipas. Questo punto di svolta ha infuso nuova linfa nel norvegese, che ha saputo recuperare il break e trascinare la sfida verso un emozionante tie-break finale, dove ha poi prevalso con determinazione.

La rimonta epica di Ruud e le sue dichiarazioni

La straordinaria capacità di Casper Ruud di reagire nei momenti più critici è stata evidente, e le sue parole a fine partita ne sono una chiara conferma. "Ero a un passo dall’essere già sulla via di casa", ha dichiarato il norvegese, esprimendo il suo sollievo e la sua gioia. "Sono davvero felice e orgoglioso di come sono riuscito a reagire".

Ruud ha poi analizzato l'andamento dell'incontro, sottolineando come "i primi due set sono stati molto equilibrati", per poi aggiungere che "nel terzo set ho avuto un inizio migliore", evidenziando la sua crescita nel corso della sfida.

La vittoria, sigillata dopo due ore e cinquantasette minuti di battaglia intensa, ha permesso a Ruud non solo di avanzare nel torneo, ma anche di migliorare il suo bilancio negli scontri diretti contro Stefanos Tsitsipas, portandosi a un significativo 4–2. Questo successo rafforza ulteriormente la sua posizione e la sua fiducia in vista dei prossimi impegni.

Prossimi impegni e il contesto del torneo madrileno

Con questo trionfo, Casper Ruud si è assicurato un posto nei quarti di finale del Mutua Madrid Open, dove attende di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà il vincente tra Francisco Cerundolo e Alexander Blockx.

Il torneo di Madrid si conferma un terreno favorevole per il norvegese, che continua la sua corsa verso una possibile riconferma del titolo, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel gestire la pressione nei momenti decisivi, una qualità indispensabile nei tornei di alto livello.

Il Mutua Madrid Open rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta europea. Questo evento offre ai tennisti l'opportunità di conquistare preziosi punti per la classifica mondiale e di affinare la propria preparazione in vista dei successivi e impegnativi tornei internazionali, consolidando la propria forma fisica e mentale.