La palleggiatrice romana Giulia Gennari, classe 1996, ha recentemente condiviso i dettagli della sua esperienza in Polonia, definendola una parentesi breve ma estremamente positiva. L'atleta ha raccontato il suo percorso durante l'ultima puntata di Volley Night, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua avventura con il Bielsko‑Biała. Nonostante abbia vissuto la “strana” sensazione di retrocedere da campionessa del mondo, Gennari ha ribadito come questa esperienza all'estero sia stata ricca di lati positivi sotto ogni punto di vista, sia personale che professionale.

Prima di approdare in Polonia, la sua carriera si era sviluppata interamente in Italia, con importanti tappe a Scandicci e Perugia.

L'integrazione rapida e l'ambiente professionale

L'ambientamento di Giulia Gennari nel nuovo contesto polacco è stato immediato e senza intoppi, un aspetto che la giocatrice ha tenuto a sottolineare con enfasi. Ha espresso un profondo apprezzamento per la città che l'ha ospitata, per la società del Bielsko‑Biała, e per l'eccellente rapporto instaurato con le sue compagne di squadra e l'intero staff tecnico. Questo ambiente è stato descritto come particolarmente sano e professionale, contribuendo a creare un clima ideale per la pallavolista. Gennari si è dichiarata pienamente soddisfatta del proprio rendimento sul campo, un fattore cruciale mentre la squadra era impegnata nelle fasi decisive dei playoff locali, con un obiettivo chiaro e condiviso da tutto il gruppo.

Un'esperienza internazionale breve ma di grande valore

Sebbene la sua permanenza in Polonia sia durata solamente due mesi, Giulia Gennari ha descritto questa parentesi come intensa e, soprattutto, estremamente positiva. Ha evidenziato come l'opportunità di giocare in un campionato straniero abbia rappresentato un significativo arricchimento sia a livello personale che professionale. Nonostante la peculiare circostanza di “retrocedere” da un ruolo di campionessa del mondo, l'esperienza internazionale le ha offerto nuove prospettive e sfide, consolidando la sua crescita come atleta. Questa avventura, pur nella sua brevità, ha lasciato un segno profondo nel percorso della palleggiatrice.

Il contesto del trasferimento e i nuovi orizzonti

Il trasferimento di Giulia Gennari al BKS Bielsko‑Biała non è stato casuale, ma è maturato in seguito alla retrocessione della Bartoccini MC Restauri Perugia in Serie A2. Questa mossa ha segnato la sua prima esperienza all'estero, un passo significativo dopo una carriera che l'aveva vista protagonista esclusivamente in Italia, militando in club di spicco come la Savino Del Bene Scandicci e, appunto, Perugia. Il club polacco, dopo essere stato eliminato dalla CEV Cup per mano di Chieri, ha deciso di ingaggiare la palleggiatrice italiana con l'obiettivo specifico di rafforzare la squadra in vista degli impegni nella Tauron Liga, il massimo campionato polacco. L'arrivo di Gennari ha rappresentato quindi un innesto strategico per le ambizioni del Bielsko‑Biała.