Nel giorno della Santa Pasqua, l'attesa per il Giro delle Fiandre è palpabile, con Tadej Pogačar pronto a sfidare i percorsi fiamminghi con l'obiettivo di conquistare la sua terza vittoria in questa prestigiosa Monumento. Dopo il trionfo alla Milano–Sanremo, l'asso sloveno della UAE Team Emirates XRG si presenta con grande determinazione, ma anche con un occhio di riguardo per un avversario inatteso e formidabile: Remco Evenepoel.

Il campione belga si è aggiunto a sorpresa alla lista dei partenti, trasformandosi immediatamente in un fattore chiave e imprevedibile della corsa.

Pogačar ha espresso chiaramente la sua attenzione nei confronti di Evenepoel, riconoscendone il potenziale per influenzare in modo significativo l'andamento della gara.

Evenepoel, un avversario imprevedibile e la strategia di Pogačar

Pogačar ha evidenziato come la presenza di Evenepoel sia un elemento positivo per lo spettacolo e la competitività del Giro delle Fiandre. “Dal mio punto di vista è positivo che ci sia un corridore come Remco,” ha affermato lo sloveno. “Vuole sempre attaccare da lontano e fare gara dura ben prima del traguardo. Abbiamo visto nelle ultime gare che punta sempre alla vittoria, a tutti i costi. Penso che domenica possa fare una gara davvero ottima. Credo sia in buona forma ed è sicuramente un corridore da tenere d’occhio per i suoi attacchi da lontano.

Domenica non dobbiamo perderlo di vista.”

L'alfiere della UAE Team Emirates XRG ha poi approfondito il tema dell'imprevedibilità del belga, considerandola una delle sue armi più pericolose. “Quando guardo le gare in televisione, mi piace vedere Remco attaccare da lontano. Ma se sei in gara e ti capita un momento no… Allora mi piace meno,” ha spiegato Pogačar. “Evenepoel può diventare un fattore di stress in più durante la gara. Con lui non si sa mai. Può attaccare nei punti più inaspettati. Ciò significa che bisogna essere sempre pronti. Se gli lasci un vantaggio di qualche secondo, potrebbe diventare impossibile riprenderlo. Penso che lui possa attaccare sui tratti più pianeggianti della gara e creare così un distacco, e a quel punto sarà difficile riprenderlo.” Questa analisi sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di una risposta immediata a ogni mossa del campione belga.

Il percorso del Fiandre: lunghezza, impegno e tattica

Oltre alla minaccia rappresentata da Evenepoel, Tadej Pogačar ha richiamato l'attenzione sulle caratteristiche del percorso di questa edizione del Giro delle Fiandre. “È molto più lunga e impegnativa, quindi dipende da come la si affronta,” ha dichiarato lo sloveno. La maggiore lunghezza e la durezza del tracciato richiedono una gestione strategica delle energie e una lettura attenta dei momenti cruciali della corsa. L'allerta nei confronti di un attaccante come Evenepoel, unita alle esigenze imposte dal tracciato, suggerisce che la gara potrebbe essere decisa da mosse audaci e precoci, ben prima del traguardo finale. La capacità di anticipare e reagire sarà fondamentale per chiunque ambisca alla vittoria in questa classica monumento.