La giovane promessa del tennis italiano, Tyra Caterina Grant, ha raggiunto un traguardo significativo accedendo per la prima volta in carriera al tabellone principale di un torneo WTA 1000. L'azzurra, che aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni del prestigioso evento di Madrid, è riuscita a superare il tabellone cadetto e si prepara ora al suo esordio nel main draw sulla terra battuta iberica.

Questo successo rappresenta un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quando Grant si era fermata al secondo turno delle qualificazioni, pur avendo beneficiato di un invito.

Grazie all'accesso al tabellone principale, la tennista italiana ha già incassato 30 punti WTA. Al termine del torneo, dovrà scartare i 20 punti relativi alla passata edizione. Nell'ultimo aggiornamento del ranking, Tyra Grant occupava la 262ª posizione mondiale con 260 punti, ma nella graduatoria virtuale è già salita alla 245ª piazza con un totale di 270 punti.

Il potenziale balzo nel ranking con una vittoria

Il match odierno, che vedrà Tyra Grant affrontare la francese Elsa Jacquemot, riveste un'importanza cruciale. La posta in palio è di ulteriori 35 punti che, in caso di vittoria, proietterebbero l'azzurra a quota 305 punti complessivi. Questo risultato le permetterebbe di raggiungere la posizione numero 222 del ranking mondiale, guadagnando così ben 23 posti rispetto alla sua attuale posizione virtuale, oltre a quelli già scalati grazie al brillante percorso nelle qualificazioni.

Il torneo di Madrid, noto per essere disputato in altura e sulla superficie prediletta dalla tennista, la terra battuta, offre una vetrina di grande rilievo per la giovane atleta, confermando la sua costante crescita nel circuito internazionale.

Un 2026 di successi e prime volte

Il 2026 si sta delineando come un anno particolarmente fruttuoso per Tyra Grant. Dopo aver conquistato il suo terzo titolo ITF in carriera al W35 di Santa Margherita di Pula 2, la tennista classe 2008 ha realizzato un'altra "prima volta" superando le qualificazioni di un WTA 1000. In precedenza, Grant aveva già calcato i campi dei tabelloni principali dei WTA 1000 di Miami e Roma nel 2025, ma in quelle occasioni aveva beneficiato di una wild card.

Il suo percorso a Madrid ha incluso una vittoria nel turno decisivo delle qualificazioni contro la numero 78 del ranking WTA, Panna Udvardy, superata in tre set con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-2.

L'accesso al tabellone principale del prestigioso torneo madrileno rappresenta un ulteriore, significativo passo avanti nella parabola di crescita di Tyra Grant. A soli 18 anni, l'atleta ha già dimostrato notevoli qualità e una determinazione fuori dal comune, affermandosi come una delle giovani più promettenti e interessanti del panorama tennistico italiano.