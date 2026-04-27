La tennista statunitense Hailey Baptiste ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid, superando in una sfida estremamente combattuta la svizzera Belinda Bencic. L'atleta di Washington D.C. ha impiegato oltre due ore e quaranta minuti per imporsi con il punteggio finale di 6-1, 6-7(14), 6-2, dimostrando una notevole resilienza mentale e una spiccata capacità di reazione nei momenti più critici dell'incontro.

Il match è stato caratterizzato da un secondo set caotico e avvincente, durante il quale Baptiste ha sprecato ben sei match point, cedendo infine il parziale in un tie-break interminabile, concluso da Bencic con un punteggio di 16-14.

"Quella è stata davvero una montagna russa di partita", ha dichiarato Baptiste al termine dell'incontro. "È stato molto difficile mentalmente riprendermi nel terzo set, ma sono davvero felice di essere riuscita a cambiare l'inerzia". La statunitense ha poi approfondito la gestione delle emozioni: "Il tie-break mi ha tolto anni di vita, sicuramente. Sapevo che se volevo vincere dovevo dimenticare subito quanto successo. Non potevo restare in quella sensazione troppo a lungo, e così ho fatto. Ho solo avuto bisogno di memoria a breve termine e di andare avanti".

Una maturità crescente sulla terra battuta

Baptiste, ventiquattrenne, ha rivelato di aver affinato negli anni gli strumenti necessari per gestire le intense oscillazioni emotive che si verificano in campo.

"Sono anni che provo e testo diversi metodi", ha spiegato. "A volte devo lasciar uscire la rabbia, ma poi devo resettare immediatamente per il punto successivo. Non sono riuscita a chiudere il secondo set, ma mi sono ricomposta nel terzo e ho cambiato tutto. Sono davvero orgogliosa di questo". La giocatrice americana continua a esprimersi ad alti livelli sulla sua superficie preferita, la terra battuta, dove vanta un bilancio significativo di quindici vittorie e otto sconfitte dall'inizio della scorsa stagione. "La terra è sempre stata la mia superficie preferita. Ho ottenuto buoni risultati lo scorso anno e ho portato quella fiducia anche in questa stagione", ha aggiunto, sottolineando il suo feeling particolare con il rosso.

Un percorso di crescita e la sfida con Sabalenka

Il successo ottenuto su Belinda Bencic rappresenta la terza vittoria stagionale di Hailey Baptiste contro una giocatrice classificata tra le Top 15 del mondo. Questo traguardo segue le importanti affermazioni su Elina Svitolina a Miami e Jasmine Paolini, anch'essa a Madrid. Un risultato che conferma inequivocabilmente la costante crescita della tennista statunitense, che ora occupa virtualmente la posizione numero 27 del ranking mondiale, un balzo notevole rispetto alla numero 88 di dodici mesi fa. Nei quarti di finale, Baptiste affronterà la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, una rivale già incontrata nei quarti di finale del torneo di Miami.

"Ho avuto la possibilità di giocare contro di lei a Miami, quindi ora so un po' meglio cosa aspettarmi. Questo mi dà un po' più di sicurezza", ha spiegato Baptiste, pronta a sfruttare l'esperienza maturata nei recenti confronti di alto livello per affrontare la prossima impegnativa sfida.