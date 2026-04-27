Flavio Cobolli ha brillantemente conquistato l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso Masters 1000 di Madrid, affermandosi con decisione su Adolfo Daniel Vallejo. L’incontro, svoltosi sul cemento spagnolo, ha visto l’atleta azzurro prevalere con un netto 6-3 6-2 contro il tennista paraguaiano, attualmente posizionato al numero 96 del ranking mondiale ATP. Con questa significativa vittoria, Cobolli si unisce a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, diventando il terzo rappresentante italiano ancora in lizza per ambire ai quarti di finale del rinomato torneo.

Durante la partita, Cobolli ha dimostrato una notevole costanza e una gestione impeccabile dei momenti cruciali, senza mai concedere opportunità significative al suo avversario. Vallejo, che pure arrivava da un periodo particolarmente positivo che lo aveva proiettato nella Top 100 mondiale, non è riuscito a replicare le eccellenti prestazioni che gli avevano consentito di superare le qualificazioni e di eliminare nomi importanti come Grigor Dimitrov e Learner Tien nei turni precedenti. Il successo di Cobolli non solo lo proietta avanti nel torneo, ma conferma anche l’ottimo stato di forma del tennis italiano nel panorama internazionale.

Il percorso di Vallejo e la forza del tennis italiano a Madrid

Adolfo Daniel Vallejo, giovane promessa classe 2004, aveva raggiunto il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid partendo dalle difficili qualificazioni, un percorso che ne aveva già evidenziato il talento. Nei turni precedenti, il tennista paraguaiano aveva impressionato battendo il bulgaro Grigor Dimitrov e l’americano Learner Tien, senza perdere nemmeno un set. L’incontro con Cobolli ha rappresentato il primo confronto diretto tra i due atleti, confermando la sfida come un test importante per l’azzurro, considerando il calibro degli avversari precedentemente superati da Vallejo.

Con Cobolli, Sinner e Musetti ancora in corsa, il tennis italiano si afferma con forza come uno dei protagonisti assoluti nel prestigioso torneo spagnolo.

La presenza di ben tre azzurri tra gli ottavi di finale è una chiara testimonianza della crescita costante e della notevole competitività raggiunta dai giocatori italiani nei maggiori appuntamenti del circuito internazionale.

Orari e copertura televisiva dei match

Il decisivo match tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo si è svolto come quinto e ultimo duello previsto sullo Stadio 3, con un inizio non antecedente alle ore 18.00, a conclusione di una lunga giornata di tennis. La programmazione del torneo ha visto anche l’impegno di Luciano Darderi, sceso in campo contro Francisco Cerundolo in un altro incontro di rilievo. Tutti gli incontri del Masters 1000 di Madrid sono trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e sono altresì disponibili per gli appassionati in streaming attraverso le piattaforme Sky Go, Now e Tennis Tv, garantendo una copertura completa delle prestazioni dei tennisti italiani e internazionali.