Gli Houston Rockets, guidati da un ispirato Kevin Durant, hanno conquistato una vittoria fondamentale contro i Phoenix Suns, precludendo alla franchigia dell'Arizona l'accesso diretto ai playoff NBA. Durant, al suo ritorno in Arizona, ha saputo rispondere all'accoglienza ostile di parte del pubblico con una prestazione di altissimo livello, mettendo a segno 24 punti e trascinando i suoi compagni a un successo per 119-105.

La partita ha avuto un inizio fulmineo per i Suns, che nel primo quarto si erano portati avanti di ben 21 punti. Tuttavia, i Rockets hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare la situazione grazie a un quarto finale dominato con un parziale di 38-21.

Questa sconfitta condanna i Phoenix Suns al torneo di play-in, costringendoli a un percorso più arduo per raggiungere la fase finale della stagione. Per i Suns, si tratta di una battuta d'arresto significativa che complica notevolmente le loro ambizioni.

Ripercussioni nella Western Conference

Il risultato della sfida tra Houston e Phoenix ha avuto immediate ripercussioni anche sulle altre contendenti della Western Conference. I Minnesota Timberwolves hanno saputo capitalizzare la sconfitta dei Suns, assicurandosi l'accesso diretto ai playoff grazie a una netta vittoria per 124-104 contro gli Indiana Pacers. Protagonista della serata per Minnesota è stato Ayo Dosunmu, autore di 24 punti. Nonostante l'assenza di un giocatore chiave come Anthony Edwards, i Timberwolves hanno dominato l'incontro dall'inizio alla fine, costruendo un vantaggio che ha toccato i 31 punti e mantenendo il controllo del match.

La vittoria dei Rockets non solo ha avuto un impatto diretto sulla classifica, ma ha anche contribuito a consolidare la loro posizione tra le prime cinque squadre della Western Conference. Houston si conferma una delle formazioni più solide di questa stagione, nonostante le difficoltà incontrate a causa delle assenze di giocatori fondamentali come Fred VanVleet e Steven Adams. I Rockets vantano statistiche di rilievo, posizionandosi con la decima miglior efficienza offensiva e la sesta difensiva dell'intera lega, un dato che li inserisce tra le poche squadre capaci di eccellere in entrambe le fasi di gioco.

Lotta serrata nella Eastern Conference e altri risultati

Nella Eastern Conference, la lotta per il sesto posto, l'ultima posizione che garantisce l'accesso diretto ai playoff, si fa sempre più intensa.

I Toronto Raptors hanno compiuto un passo importante, avvicinandosi a Philadelphia dopo aver travolto i Miami Heat con un eloquente 121-95. A guidare i canadesi è stato Scottie Barnes, autore di 25 punti. I Miami Heat, invece, si sono già assicurati la partecipazione al torneo di play-in.

Nelle altre partite della serata, i Boston Celtics hanno rafforzato il loro secondo posto nella Eastern Conference, superando Charlotte con un punteggio di 113-102. Al contrario, i Los Angeles Lakers, privi della loro stella LeBron James e decimati da infortuni (tra cui Doncic e Reaves), hanno subito una pesante sconfitta casalinga per 123-87 contro gli Oklahoma City Thunder, attuali capolista della Western Conference.

Il quadro generale dei playoff NBA si sta così progressivamente delineando, con alcune squadre che hanno già staccato il pass diretto e altre, come i Phoenix Suns, costrette a giocarsi le proprie chance attraverso il più insidioso torneo di play-in. Nella Eastern Conference, la corsa per le ultime posizioni dirette rimane aperta e promette emozioni fino all'ultima giornata.