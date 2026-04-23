Giovedì 23 aprile prende il via il Madrid 1000 Combined, uno degli appuntamenti più attesi del tennis. Sui campi in terra rossa della Caja Magica, a Madrid, uomini e donne si sfidano per il titolo, cruciale banco di prova per il Roland Garros.

Per l'Italia, l'attenzione è su Jasmine Paolini, numero nove del mondo e unica azzurra in campo. Paolini affronterà la tedesca Laura Siegemund sul Court 4. L'obiettivo è ritrovare il proprio miglior tennis dopo settimane difficili, con momenti di incertezza nel suo gioco. La sfida con Siegemund è importante per invertire la rotta e recuperare fiducia.

Il programma della giornata

La giornata prevede un fitto calendario di gare. Sul Manolo Santana Stadium, dalle ore 11:00, si affronteranno Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics, seguiti da Iga Swiatek vs Daria Snigur, Aryna Sabalenka vs Peyton Stearns, Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils e, in serata, Mirra Andreeva vs Panna Udvardy. Sul Court 4, oltre a Paolini-Siegemund, altri incontri di rilievo includono Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic e Magda Linette vs Iva Jovic. Il programma si completa con numerosi match su altri campi, con protagonisti del circuito maschile e femminile impegnati fin dal mattino.

Guida TV e streaming

L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix.

Streaming su SkyGo e NOW (maschile e femminile). Il tabellone femminile anche su SuperTennis HD (tv) e in streaming su supertennis.tv e SuperTennix. Gli incontri maschili su Tennis Tv. Diretta testuale di Paolini-Siegemund.