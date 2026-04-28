Rafael Jodar ha conquistato i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, superando Vit Kopriva con un netto 7-5, 6-0. Il giovane talento spagnolo, classe 2006, ha dimostrato grande autorità sul campo centrale, confermando il suo eccellente stato di forma sulla terra battuta. Questa vittoria rappresenta il suo dodicesimo successo su tredici incontri disputati in stagione su questa superficie.

Questo trionfo su Kopriva segna un significativo progresso nella stagione di Jodar, che ora si appresta a sfidare Jannik Sinner, l'attuale numero uno del mondo, in un attesissimo quarto di finale.

Jodar, che vanta già la conquista del suo primo titolo ATP a Marrakech e una semifinale raggiunta a Barcellona, ha espresso grande soddisfazione per la sua performance: "Sono super felice del mio livello oggi e in questo torneo. È speciale giocare in casa, davanti a tante persone che conosco e che sono venute a sostenermi. Sono super felice di poter giocare un'altra partita domani. È un'altra opportunità. Dovrò recuperare bene e preparare la partita nel miglior modo possibile, perché sarà un altro match difficile".

Un percorso in crescita per Jodar

Il diciannovenne spagnolo si distingue come il terzo teenager del suo Paese a raggiungere i quarti di finale nel prestigioso torneo di Madrid, affiancandosi a nomi illustri come Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Attualmente al numero 34 della classifica ATP Live, Jodar ha impressionato gli addetti ai lavori per la solidità e la potenza del suo gioco da fondo campo, caratteristiche che gli hanno consentito di avere la meglio su avversari di calibro quali Alex de Minaur, João Fonseca e Jesper de Jong durante il percorso nel torneo.

Nella sfida contro Kopriva, Jodar ha dimostrato grande efficienza, chiudendo l'incontro in soli ottanta minuti. Ha annullato entrambi i break point concessi e ha dominato la partita grazie a colpi profondi e precisi. Il pubblico del Manolo Santana Stadium ha tributato un caloroso sostegno al giovane talento, che si appresta ora a vivere la sua prima storica sfida contro Sinner in un Masters 1000.

L'attesa per la sfida con Sinner

Jannik Sinner, fresco della vittoria su Cameron Norrie negli ottavi di finale, si prepara ad affrontare Jodar in un incontro che si preannuncia di grande spettacolo. L'azzurro ha commentato con interesse la prossima sfida: "Sarebbe positivo affrontarlo prima di Roma e poi del Roland Garros. Qui ci sono condizioni molto particolari. Lui è di Madrid, quindi è molto abituato a queste condizioni... È molto emozionante, un nuovo giocatore. Grande, grande talento. Vediamo cosa succederà".

L'atteso confronto tra Jodar e Sinner è in programma non prima delle 16:00 locali di mercoledì. L'attenzione di tutti gli appassionati di tennis sarà focalizzata su questa sfida tra il giovane spagnolo emergente e il leader del ranking mondiale, un match che potrebbe rappresentare una tappa cruciale nella carriera di entrambi i tennisti.