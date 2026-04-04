Il 4 aprile 2026 ha segnato una data memorabile per il tennis spagnolo: il diciannovenne Rafael Jódar ha conquistato la sua prima finale in carriera nel circuito ATP. Sul campo del torneo ATP 250 di Marrakech, Jódar ha dimostrato una superiorità schiacciante, sconfiggendo l’argentino Camilo Ugo Carabelli con un netto 6‑2 6‑1. La partita, durata appena un’ora e quattro minuti, ha evidenziato il talento emergente del giovane iberico, proiettandolo verso un traguardo significativo.

La netta superiorità di Jódar sul campo

Fin dalle prime battute, Rafael Jódar ha imposto un ritmo di gioco incalzante e aggressivo, lasciando poche speranze al suo avversario.

Il primo set ha visto il giovane spagnolo chiudere il game d’apertura con un ace perentorio, per poi strappare il servizio a zero a Carabelli nel quarto gioco. La chiusura del parziale, sul 6‑2, è arrivata grazie a un passante di diritto lungolinea di pregevole fattura, che ha sigillato il dominio iniziale. Nel secondo set, la superiorità di Jódar si è ulteriormente consolidata: un break immediato ha spianato la strada verso un rapido 4‑0, prima di chiudere definitivamente l’incontro con un servizio vincente che ha fissato il punteggio sul 6‑1.

Le statistiche del match sottolineano la performance eccezionale di Jódar. Il diciannovenne ha messo a segno cinque ace e, dato ancora più impressionante, zero doppi falli, a testimonianza di una grande precisione al servizio.

Con il 70% di prime palle in campo, Jódar ha costruito una solida base per il suo gioco, vincendo ben quindici punti in più al servizio rispetto a Carabelli (37 contro 22). Il bilancio tra vincenti e gratuiti è stato altrettanto favorevole, con ventitré colpi vincenti a fronte di soli diciassette errori gratuiti. L’argentino Carabelli, dal canto suo, ha commesso dodici errori gratuiti, non riuscendo a contrastare l’intensità del gioco avversario.

La sfida finale contro Marco Trungelliti

La storica vittoria di Rafael Jódar lo proietta ora verso la finale, dove si misurerà con l’esperto Marco Trungelliti. Quest’ultimo, nella stessa giornata, ha compiuto un’impresa eliminando il campione in carica Luciano Darderi, dimostrando la sua forma eccellente.

Per Jódar, raggiungere la finale del Grand Prix Hassan II rappresenta un passo fondamentale nella sua giovane e promettente carriera, una chiara conferma del suo potenziale nel circuito ATP e della sua capacità di competere ai massimi livelli.

Il contesto del Grand Prix Hassan II e i record

Il Grand Prix Hassan II, prestigioso torneo che si svolge al Royal Tennis Club de Marrakech, in Marocco, ha animato la settimana tennistica dal 30 marzo al 5 aprile 2026. In questo scenario, Rafael Jódar, nato nel 2006, si è imposto come uno dei più giovani protagonisti, catturando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori con la sua ascesa fulminea. Dall’altra parte del tabellone, Marco Trungelliti ha scritto una pagina di storia del tennis: la sua vittoria su Darderi lo ha reso il finalista più anziano a raggiungere la sua prima finale ATP nell’Era Open, un risultato che testimonia la sua perseveranza e la sua esperienza nel circuito professionale. La finale di Marrakech si preannuncia quindi come un incontro tra la giovane promessa e l’esperto veterano, entrambi determinati a conquistare il titolo.