Il ciclista Juan Ayuso non parteciperà al Trittico delle Ardenne, che include Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. La decisione del team Lidl-Trek è dovuta a un'infezione virale che ha compromesso le sue recenti prestazioni. Questa condizione lo ha già costretto al ritiro dal Giro dei Paesi Baschi, dopo un precedente stop alla Parigi-Nizza per una caduta, quando era leader della classifica generale.

Dopo il ritiro dalla corsa basca, team e corridore hanno effettuato controlli medici approfonditi, che hanno confermato l'infezione virale.

La squadra ha dichiarato: "Lamentablemente Juan Ayuso se perderá las próximas Clásicas de las Ardenas. Las pruebas médicas tras la Itzulia mostraron una infección viral reciente y aún no está listo para volver a competir. ¡Recupérate pronto Juan! Te echaremos de menos". Per evitare affaticamenti e garantire un recupero completo, Ayuso ha deciso di posticipare il rientro.

La stagione di Ayuso e la Lidl-Trek per le Ardenne

L'inizio di stagione per Juan Ayuso, al suo primo anno con la Lidl-Trek, era stato promettente, con la vittoria alla Volta ao Algarve. Tuttavia, la primavera è stata segnata da problemi fisici e sfortunati eventi. In sua assenza per le classiche delle Ardenne, la Lidl-Trek ha definito la formazione per l'Amstel Gold Race.

Al via sono attesi Mattias Skjelmose, Søren Kragh Andersen, Bauke Mollema, Jacopo Mosca, Albert Withen Philipsen, Quinn Simmons e Otto Vergaerde, pronti a competere.

Recupero e rientro di Ayuso

Il piano di recupero per Juan Ayuso prevede un rientro graduale. Il ciclista non tornerà in gara prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7-14 giugno). Questa corsa a tappe sarà un test cruciale prima dell'obiettivo stagionale più importante: il Tour de France. La decisione di saltare le classiche delle Ardenne è stata presa per assicurare un recupero ottimale dall'infezione virale, permettendo al corridore di presentarsi al meglio.