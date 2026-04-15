Justin Thomas torna protagonista sul green di Hilton Head Island, pronto a difendere il titolo conquistato l’anno scorso all’RBC Heritage dopo un playoff combattuto contro Andrew Novak. L’evento, in programma da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026, si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione golfistica internazionale, mettendo in palio un montepremi complessivo di 20 milioni di dollari e ben 700 punti FedEx Cup.

Nonostante si svolga immediatamente dopo il Masters, il torneo attira anche quest’anno un field di altissimo livello.

Tra i partecipanti di spicco figurano Scottie Scheffler, vincitore del Masters nel 2024, Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Collin Morikawa, Russell Henley, Ludvig Aberg e Viktor Hovland. La presenza di questi campioni conferma il prestigio dell’RBC Heritage, che dal 1969 rappresenta una tappa fissa del calendario PGA Tour e dal 1983 si disputa regolarmente nel mese di aprile.

Un torneo storico e un percorso tecnico

L’RBC Heritage si svolge sui fairway del Harbour Town Golf Links, uno dei percorsi più tecnici e apprezzati del circuito, disegnato da Pete Dye. Il campo misura 7.243 yard, par 71, e si distingue per i suoi dogleg, gli alberi che costeggiano le buche e i green di dimensioni ridotte, elementi che premiano la precisione e la capacità di modellare i colpi.

In passato, su questo tracciato hanno brillato anche giocatori meno potenti ma estremamente precisi, come Stewart Cink, Jim Furyk e Webb Simpson.

Nel 2026 saranno 82 i giocatori in gara, selezionati in base alla classifica FedEx Cup, al ranking mondiale e ai successi ottenuti nel 2025. Il torneo, un signature event del PGA Tour, non prevede tagli e garantisce a tutti i partecipanti la possibilità di competere fino all’ultima giornata. Il vincitore porterà a casa un premio di 3,6 milioni di dollari.

Il contesto post-Masters e i campioni in gara

L’RBC Heritage si disputa tradizionalmente la settimana successiva al Masters di Augusta, offrendo ai protagonisti del golf mondiale un’occasione per continuare a competere ad alto livello.

Quest’anno, il Masters è stato vinto da Rory McIlroy, che però non sarà presente a Hilton Head Island, preferendo prendersi una pausa dopo il successo. La maggior parte dei migliori giocatori del PGA Tour, invece, sarà regolarmente in campo, tra cui i top ten dell’ultimo Masters come Russell Henley, Cameron Young, Sam Burns e Collin Morikawa.

Tra i grandi assenti figurano Max Homa e Justin Rose, entrambi reduci da ottimi risultati ad Augusta ma intenzionati a prendersi una settimana di riposo. L’attenzione resta però puntata su Justin Thomas, chiamato a confermare il titolo in un contesto altamente competitivo e su un percorso che esalta le qualità dei migliori interpreti del golf mondiale.