Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha recentemente condiviso le sue impressioni sul rapporto con l'allenatore Luciano Spalletti, esprimendo profonda stima e un senso di sicurezza che il tecnico gli trasmette. In un'intervista rilasciata nel format “Remember the Name” su Dazn, in vista della prossima sfida tra Atalanta e Juventus, McKennie ha sottolineato l'approccio motivazionale di Spalletti.

“Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza”, ha affermato McKennie, evidenziando come le critiche del tecnico siano sempre costruttive.

“Quando ti rimprovera non ti rimprovera mai in maniera cattiva, lo fa sempre per farti migliorare”. Questa filosofia di coaching, secondo il giocatore americano, rende Spalletti il miglior allenatore che abbia avuto in carriera, un giudizio supportato sia dai risultati che dalla sua gestione della squadra.

Il giocatore ha anche riflettuto sul suo percorso personale e sul significato di essere il primo americano a vestire la maglia bianconera. “Credo di non aver ancora realizzato cosa significhi essere il primo americano a giocare per la Juventus – me ne renderò conto a fine carriera”, ha confessato, proiettando questa consapevolezza nel futuro.

La filosofia di Spalletti: fiducia e crescita costante

Il rapporto tra McKennie e Spalletti è profondamente radicato nella fiducia e nella ricerca del miglioramento continuo. Il centrocampista ha spiegato di trovarsi molto bene con il tecnico, riconoscendo che ogni calciatore ha esigenze e aspettative diverse. “Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza”, ha ribadito, sottolineando l'importanza di questa connessione.

Spalletti, con la sua personalità, riesce a stimolare i giocatori senza mai mortificarli. “Alcuni allenatori ti mortificano, mentre Spalletti grazie alla sua personalità ti fa pensare che devi migliorare, attira la tua attenzione ogni volta che ti parla, ha esperienza, è saggio”, ha spiegato McKennie.

Il tecnico si concentra in modo significativo sul successo collettivo, come dimostra la sua massima: “Si può dribblare quattro avversari, far goal ed essere felici, ma se fai un bell’assist le persone felici sono due”, evidenziando l'importanza del gioco di squadra.

Un modello di professionalità: il ricordo di Cristiano Ronaldo

Oltre al rapporto con l'attuale allenatore, McKennie ha condiviso un aneddoto significativo legato a un'altra figura iconica del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Giocare al suo fianco è stata un'esperienza “incredibile” per il centrocampista, che ha potuto toccare con mano la leggendaria professionalità del campione portoghese.

“Quando l’ho incontrato – ricorda McKennie – ho pensato che tutto ciò che senti su di lui, sulla sua professionalità, è tutto vero”.

L'americano ha raccontato episodi che testimoniano l'impegno straordinario di Ronaldo: “Tornavamo alle tre di notte dalle partite e lui andava a farsi un bagno gelato invece di andare a casa. La mattina dopo una partita difficile lui era in palestra ad allenare tutto il corpo. Era qualcosa che avevo bisogno di vedere con i miei occhi per crederci”, ha concluso, esprimendo la sua ammirazione.

Queste dichiarazioni delineano un Weston McKennie consapevole del proprio percorso, orgoglioso del ruolo che ricopre nella Juventus e profondamente grato per il supporto e l'ispirazione ricevuti da figure di spicco come Luciano Spalletti e Cristiano Ronaldo.

McKennie al centro del progetto Juventus

In un contesto più ampio, Weston McKennie si è affermato come un elemento cruciale nella Juventus, specialmente sotto la guida di Spalletti.

La sua duttilità tattica e la capacità di ricoprire efficacemente diversi ruoli lo hanno reso indispensabile. Il tecnico ha saputo valorizzarlo al meglio, schierandolo come incursore sulla trequarti, posizione che ha esaltato le sue qualità e lo ha reso uno dei protagonisti indiscussi della squadra bianconera.

L'importanza del centrocampista americano per il club è ulteriormente confermata dall'interesse della società nel prolungare il suo contratto. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha infatti dichiarato: “Quelli forti li vogliamo tenere, stiamo parlando con il ragazzo e il suo entourage”, sottolineando la volontà della Juventus di assicurarsi la permanenza di McKennie a lungo termine.