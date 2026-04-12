Mirra Andreeva ha conquistato il titolo al WTA di Linz, coronando una rimonta eccezionale contro Anastasia Potapova. La numero dieci del mondo ha prevalso con il punteggio di 1‑6, 6‑4, 6‑3, in un match durato un'ora e cinquantaquattro minuti. Questa vittoria segna il suo quinto titolo in carriera, il secondo sulla terra rossa e il secondo stagionale del 2026, dopo il successo ad Adelaide. Per Potapova, questa finale era la prima disputata da quando ha assunto la nazionalità austriaca.

L'andamento del match

Il primo set ha visto un dominio incontrastato di Potapova.

La numero novantasette del ranking ha strappato subito il servizio all’avversaria. Dopo aver annullato una palla del controbreak nel quarto gioco, Potapova ha consolidato il suo vantaggio con un altro break nel sesto game, chiudendo la frazione con un netto 6‑1.

La reazione e la rimonta decisiva

Nel secondo set, Mirra Andreeva ha mostrato un cambio di passo, entrando pienamente in partita. Ha ottenuto un break a zero nel terzo gioco, ma la reazione di Potapova è stata immediata, con un controbreak. Andreeva ha dimostrato resilienza, strappando nuovamente il servizio nel quinto game e difendendolo fino al 6‑4, riequilibrando le sorti dell'incontro.

Il terzo e decisivo set ha visto un'ulteriore intensificazione della battaglia.

Potapova ha annullato una palla break in apertura, ma Andreeva ha continuato a spingere, trovando il break cruciale nel quinto gioco. Ancora una volta, Potapova ha risposto con un controbreak, ma la tenacia di Andreeva è emersa. La tennista russa ha replicato immediatamente con un nuovo break. Nel nono game, al secondo match point, ha sigillato la vittoria con un 6‑3, aggiudicandosi il titolo WTAdi Linz.

Il significato della vittoria

Questo successo rappresenta una vittoria fondamentale per Mirra Andreeva, che rilancia la sua stagione dopo una prima parte sul cemento meno brillante. La sua costanza nel 2026 è confermata da questo secondo titolo stagionale e il quinto complessivo in carriera, di cui due conquistati sulla terra rossa. Per Anastasia Potapova, nonostante la sconfitta, il torneo di Linz rimane un traguardo significativo, avendo raggiunto la finale per la prima volta da quando ha scelto di rappresentare l'Austria.