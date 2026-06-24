Katelyn Ohashi, ginnasta di fama internazionale e nota per i suoi significativi successi, ha ufficializzato il suo ritorno alle competizioni di alto livello dopo un'assenza di ben sette anni dal panorama agonistico. L'atleta, che nel 2018 si è distinta conquistando l'ambìto titolo NCAA a squadre e al corpo libero, ha reso nota la sua decisione martedì, suscitando grande interesse nel mondo della ginnastica.

La ginnasta, che aveva interrotto la sua partecipazione alle competizioni élite nel lontano 2013, anno in cui aveva trionfato sull'allora emergente Simone Biles all'American Cup, ha espresso con chiarezza le motivazioni del suo rientro.

Ohashi ha infatti dichiarato: «Dopo alcuni anni di profonda riflessione, in cui mi sono chiesta se volessi continuare a inseguire un sogno che coltivavo sin da bambina, ho finalmente deciso di provarci. Sto affrontando questo percorso un giorno alla volta; ogni singola difficoltà, ogni attrezzo, ogni frammento di questo sogno. Non ho alcun rimpianto nella mia carriera e desidero poter continuare a dirlo, indipendentemente da ciò che accadrà. Quindi, eccomi qui! Sono profondamente grata a Pacific Reign per aver riposto fiducia in me e avermi offerto questa opportunità!»

Il contesto del ritorno e le aspettative

Attualmente, la ginnasta, che ha ventinove anni, si sta dedicando intensamente agli allenamenti presso il prestigioso club Pacific Reign.

È interessante notare che, qualora riuscisse a ottenere la qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, Ohashi raggiungerebbe l'età di trentuno anni, un traguardo significativo nel mondo della ginnastica. Il suo annuncio è giunto in un momento di particolare rilevanza: USA Gymnastics è infatti in procinto di ufficializzare l'elenco definitivo delle partecipanti all'imminente American Classic, un evento cruciale previsto per il prossimo fine settimana. Un messaggio enigmatico, ma carico di significato, pubblicato da USAG in risposta all'annuncio di Ohashi – "see you SO SOON" (ci vediamo molto presto) – ha notevolmente alimentato le speculazioni e le aspettative dei fan riguardo a una sua possibile e imminente partecipazione alla competizione.

In base alle normative vigenti di USA Gymnastics, Ohashi gode di un vantaggio regolamentare: non è infatti tenuta a conseguire un punteggio obbligatorio per la qualificazione tra le atlete élite. Questa esenzione è dovuta al fatto che ha già gareggiato a questo livello in passato, sebbene la sua ultima apparizione risalga a ben tredici anni fa. Qualora il suo nome dovesse comparire nella lista delle partecipanti all'American Classic, è plausibile che abbia presentato una richiesta speciale, o "petition", per assicurarsi un posto nella prestigiosa competizione.

Le implicazioni del ritorno e l'attesa

Il rientro di Katelyn Ohashi si colloca in un frangente di rinnovato interesse e grande attenzione per la ginnastica statunitense.

Molte atlete, infatti, stanno considerando l'opportunità di prolungare la propria carriera agonistica in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles. La decisione di Ohashi, in questo scenario, assume un significato profondo: essa rappresenta un potente segnale di ispirazione per le giovani ginnaste e testimonia in modo eloquente come la passione autentica per lo sport possa motivare a intraprendere nuove e stimolanti sfide, anche dopo un lungo periodo di inattività.

L'intera comunità della ginnastica è ora in fervente attesa di scoprire se Ohashi sarà effettivamente inclusa tra le protagoniste dell'American Classic. La sua partecipazione a questo evento segnerebbe il primo, cruciale passo ufficiale verso una nuova e avvincente avventura nell'élite della ginnastica internazionale, riaccendendo i riflettori su una carriera già ricca di successi.