Cadillac ha annunciato l'introduzione di un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti in vista del prossimo Gran Premio d'Austria, con l'obiettivo primario di ridurre il divario dalle squadre di centro gruppo nella sua stagione di debutto in Formula 1. La scuderia americana, dopo aver già introdotto i primi componenti significativi al Gran Premio di Miami, ha mostrato una crescita costante, riuscendo a competere con altre vetture di metà classifica a Monaco. Tuttavia, la recente prestazione a Barcellona ha evidenziato come il cammino sia ancora lungo, con Cadillac che ha mancato la qualificazione alla Q2 per soli sette decimi.

Il team principal, Graeme Lowdon, ha commentato le sfide che questa fase del campionato presenta: “Le gare ora si susseguono rapidamente e affrontare questa sfida logistica, migliorando al contempo la nostra competitività, è uno degli aspetti chiave di questo periodo dell'anno.” Nonostante le difficoltà, Lowdon ha espresso ottimismo riguardo le novità in arrivo: “Siamo però lieti di poter portare un altro sostanzioso pacchetto di aggiornamenti questo fine settimana. Con nuovi sidepod e fondo, si tratta di un lavoro significativo e speriamo che possa continuare la nostra traiettoria di avvicinamento al centro gruppo. Non sottovalutiamo le sfide che l'Austria presenta, ma stiamo imparando molto e sono fiducioso che potremo fare ulteriori progressi.”

Le aspettative dei piloti

Sergio Perez, che in qualifica a Barcellona ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas, ha espresso la sua soddisfazione per i progressi della vettura: “Ogni gara sentiamo di fare progressi e c'è stato molto da imparare arrivando al traguardo in Spagna.

Il ritmo di sviluppo è molto buono, tutti in fabbrica stanno lavorando al massimo per portare nuovi componenti in pista e l'aggiornamento che avremo questo fine settimana dovrebbe rappresentare un altro passo avanti.” Perez era andato vicino a conquistare i primi punti a Monaco, prima che una penalità lo retrocedesse dal decimo al quindicesimo posto, un episodio che ha evidenziato sia la crescita del team sia le difficoltà ancora da superare.

Dall'altra parte del box, Valtteri Bottas ha affrontato un weekend complesso a Barcellona, caratterizzato da problemi ai freni, un incidente nelle FP3 e un ritiro in gara. Nonostante ciò, il pilota finlandese guarda con ottimismo al weekend austriaco, forte dei suoi trascorsi positivi su questa pista e sottolineando l'importanza di imparare da ogni esperienza per progredire costantemente.

Evoluzione tecnica e identità visiva

Oltre agli importanti aggiornamenti tecnici, Cadillac ha annunciato che la livrea della vettura subirà un'evoluzione a partire dalla gara al Red Bull Ring. Questa modifica è descritta come un “naturale affinamento della sua identità visiva”, mentre il marchio continua a consolidare la propria presenza in pista. Il pacchetto di aggiornamenti, che include specificamente i nuovi sidepod e il fondo, rappresenta uno sforzo considerevole per la giovane scuderia americana. L'obiettivo è chiaro: continuare a investire nello sviluppo e nell'affinamento della propria monoposto per colmare il divario con le squadre più competitive della griglia e, soprattutto, conquistare i primi punti stagionali.