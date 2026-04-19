Ben Shelton ha conquistato il titolo all'ATP 500 di Monaco di Baviera, superando in finale Flavio Cobolli con il punteggio di 2-6, 5-7. Il tennista statunitense si è imposto grazie a una maggiore incisività nei momenti cruciali del match, dimostrando particolare efficacia al servizio. Nonostante una buona resistenza, specialmente nel secondo set, l'azzurro non è riuscito a ribaltare l'andamento della sfida, arrendendosi alla solidità e alla potenza dell'avversario.

Il primo set ha visto Shelton prendere subito il comando, imponendo un ritmo elevato a cui Cobolli ha faticato a rispondere.

L'americano ha capitalizzato al meglio le opportunità di break, chiudendo il parziale con autorità. Nel secondo set, Cobolli ha tentato una reazione, mantenendosi in partita fino alle fasi più delicate. Tuttavia, alcuni errori determinanti, tra cui doppi falli e dritti fuori misura, hanno compromesso la sua rincorsa. Le statistiche al servizio hanno evidenziato una differenza significativa: Cobolli ha registrato circa il 60% di prime palle, mentre Shelton, pur con una percentuale simile, ha mostrato un'efficacia superiore, vincendo l'85% dei punti giocati con la prima.

La gestione dei momenti chiave

La finale è stata decisa principalmente dalla capacità di Shelton di gestire i punti più delicati.

Il tennista americano ha mantenuto una notevole lucidità e precisione, soprattutto nei game conclusivi, quando Cobolli ha palesato segni di stanchezza. Il match si è concluso con una risposta dell'azzurro che è terminata di poco fuori campo, sancendo la vittoria di Shelton con la formula: “GAME, SET AND MATCH! Esce la risposta di Cobolli, vince Shelton.”

Nonostante la sconfitta, Flavio Cobolli ha dimostrato grande carattere e determinazione, lottando fino all'ultimo scambio. La sua prestazione in finale conferma i progressi mostrati durante l'intero torneo e rappresenta un traguardo significativo per la sua stagione nel circuito maggiore.

Traguardi e protagonisti del torneo

Con questa prestigiosa vittoria, Ben Shelton si aggiudica il suo quinto titolo in carriera nel circuito ATP.

Il successo assume un rilievo storico, rendendolo il primo tennista statunitense a trionfare in un torneo su terra battuta di categoria 500 o superiore dai tempi di Andre Agassi, che vinse gli Internazionali d’Italia nel 2002. Il percorso di Cobolli nel torneo è stato altrettanto notevole, culminato con l'eliminazione in semifinale del campione uscente, Alexander Zverev, permettendo all'italiano di accedere alla sua prima finale in un evento di tale importanza. Il tabellone del torneo di Monaco ha visto la partecipazione di numerosi giocatori di alto livello, tra cui Alexander Bublik, Francisco Cerúndolo e Luciano Darderi, a testimonianza della competitività dell'evento.

Il risultato di Monaco di Baviera non solo conferma la costante crescita di Cobolli nel tennis professionistico, ma rilancia anche le ambizioni di Shelton, che si afferma ora come un protagonista temibile anche sulla superficie in terra battuta. Entrambi i giocatori saranno attesi nei prossimi appuntamenti del calendario ATP, dove avranno l'opportunità di consolidare le ottime performance messe in mostra in questa settimana tedesca.