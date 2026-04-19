Elena Rybakina si è aggiudicata il prestigioso titolo del WTA 500 di Stoccarda 2026, confermando le aspettative che la vedevano tra le principali favorite. La tennista kazaka, numero uno del seeding, ha prevalso in una finale avvincente contro la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, con il punteggio finale di 7-5 6-1. L'incontro si è risolto in un'ora e venti minuti di gioco, mostrando la determinazione di Rybakina e la sua superiorità nella seconda frazione.

Il primo set ha offerto momenti di grande intensità. Rybakina ha iniziato con decisione, conquistando un break cruciale già nel secondo game e portandosi rapidamente in vantaggio sul 2-0, consolidando poi il distacco fino al 3-0.

La kazaka ha mantenuto saldamente il servizio, ma Muchova ha dimostrato resilienza, riuscendo a rientrare in partita con un controbreak nel nono gioco, accorciando il divario sul 4-5. La ceca ha poi trovato l'aggancio sul 5-5, mettendo pressione all'avversaria. Tuttavia, nel dodicesimo game, dopo aver mancato due set point, Rybakina è riuscita a chiudere la frazione alla terza opportunità, imponendosi per 7-5 in 53 minuti di battaglia.

Dominio incontrastato di Rybakina nel secondo set

La seconda partita ha visto un netto cambio di scenario, con la tennista kazaka che ha imposto un dominio incontrastato. Muchova, visibilmente condizionata dall'esito della prima frazione, ha faticato enormemente a mantenere il ritmo e la concentrazione, riuscendo a conquistare appena sei punti nei primi cinque game.

Rybakina ha strappato il servizio alla sua rivale per ben due volte, prima nel secondo game e poi nel quarto, volando rapidamente sul 5-0. La chiusura del match è arrivata senza ulteriori esitazioni: la kazaka ha tenuto il servizio a zero nel settimo gioco e, al primo championship point, ha festeggiato la vittoria, sigillando il set con un perentorio 6-1 in soli 27 minuti.

Analisi delle statistiche e il percorso nel torneo

Le statistiche finali del match hanno evidenziato la netta superiorità di Elena Rybakina. La kazaka ha totalizzato 68 punti contro i 43 di Karolina Muchova, dimostrando maggiore efficacia nei momenti chiave. In particolare, Rybakina ha sfruttato quattro delle otto palle break avute a disposizione, mentre Muchova è riuscita a convertire l'unica occasione che si è procurata lungo l'intero incontro.

Anche al servizio, Rybakina ha mostrato una performance eccellente, vincendo il 78% dei punti con la prima e il 76% con la seconda. La ceca, invece, ha registrato percentuali inferiori, fermandosi al 52% con la prima e al 50% con la seconda di servizio.

Il Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda 2026 ha richiamato le migliori atlete del circuito, con le prime quattro teste di serie, inclusa Rybakina, che hanno beneficiato di un bye al secondo turno. La vittoria della kazaka non solo conferma il suo eccellente stato di forma, ma rafforza anche la sua posizione tra le élite del tennis mondiale, evidenziando la sua capacità di eccellere negli appuntamenti più importanti del circuito WTA.