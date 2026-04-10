Jannik Sinner, attuale numero due del mondo e del seeding, si appresta ad affrontare Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero sei, in un attesissimo quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. L’incontro, di fondamentale importanza per l'accesso alle semifinali, è in programma sul Court Rainier III e sarà il secondo della giornata di venerdì 10 aprile. La sessione si aprirà alle ore 11.00 con la sfida tra Fonseca e Zverev, a cui seguirà il match dell'azzurro. Una particolare attenzione è rivolta alle condizioni fisiche di Sinner, dopo le difficoltà riscontrate e i problemi accusati nel precedente e impegnativo match degli ottavi contro Tomas Machac, che hanno sollevato alcune preoccupazioni.

Questo appuntamento monegasco segna il settimo confronto diretto nella carriera dei due tennisti. Il bilancio dei precedenti vede l’azzurro in netto vantaggio, con quattro vittorie a due. Sinner ha dimostrato una netta superiorità negli scontri più recenti, aggiudicandosi in maniera convincente tutti e quattro i match disputati nel corso del 2025, a testimonianza di un periodo di forma eccezionale. Le uniche due affermazioni di Auger-Aliassime risalgono invece al 2022, inclusa l’unica partita giocata finora sulla superficie della terra battuta, svoltasi in quell'occasione a Madrid. La sfida di Montecarlo si preannuncia quindi come un test significativo e potenzialmente insidioso, con Sinner determinato a confermare il suo momento positivo e a proseguire il cammino nel torneo, contro un avversario che in passato ha già saputo metterlo in seria difficoltà e che cercherà il riscatto.

Sinner e Auger-Aliassime: l'analisi dei precedenti

L’analisi approfondita dei confronti passati tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sottolinea la costante e impressionante crescita del tennista italiano nell’ultimo anno. Questa evoluzione è culminata nelle vittorie in tutti gli scontri diretti del 2025, che hanno consolidato la sua posizione ai vertici del tennis mondiale. Tuttavia, Auger-Aliassime ha più volte dimostrato di essere un avversario temibile e versatile, specialmente sulla terra rossa, una superficie che ben si adatta al suo gioco potente, come evidenziato dal successo ottenuto a Madrid nel 2022. L’azzurro dovrà quindi mantenere alta la concentrazione e la prudenza, anche a causa delle incertezze legate al suo stato fisico dopo la recente e dispendiosa fatica negli ottavi di finale, un fattore che potrebbe influenzare l'andamento del match.

Montecarlo: un torneo di prestigio per entrambi

Il torneo di Montecarlo rappresenta uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell'intera stagione sulla terra battuta, un appuntamento imperdibile per i grandi specialisti di questa superficie. La presenza di Sinner tra i principali favoriti al titolo finale conferma inequivocabilmente il suo ruolo di protagonista assoluto e di punta di diamante nel circuito ATP. Dal canto suo, Felix Auger-Aliassime vede in questa sfida dei quarti di finale un’opportunità cruciale e irripetibile per rilanciare la propria stagione, dopo un periodo in cui ha cercato con determinazione di riavvicinarsi ai vertici del tennis mondiale e di ritrovare la sua migliore forma.

L’incontro tra i due si inserisce, dunque, in un contesto competitivo di altissimo livello, dove i migliori giocatori del mondo sono pronti a contendersi l'ambito trofeo e a regalare spettacolo agli appassionati.