La terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica si è svolta a Terni, all'Umbria Forum, con l'assegnazione dei podi individuali. L'evento, cruciale nel calendario nazionale, ha visto le migliori società confrontarsi.

Nel settore femminile, Benedetta Gava (Artistica '81 Trieste) vince al volteggio (14.450), seguita da Anthea Sisio (14.000) e Manila Esposito (Civitavecchia, 13.850). Alle parallele asimmetriche, Asia D’Amato (Brixia Brescia) e Giulia Perotti (Libertas Vercelli) oro ex aequo (14.300), con Rebecca Aiello terza (13.700). Alla trave, Manila Esposito (Civitavecchia) vince (13.950), precedendo Emma Piccari (Heaven, 13.900) ed Elena Colas (13.800).

Al corpo libero, Benedetta Gava protagonista (13.600), seguita da July Marano (13.550) e Veronica Mandriota (Brixia Brescia, 13.350).

I podi maschili

Nel settore maschile, Lorenzo Casali (Gymnastic Romagna Team) vince al corpo libero (14.100), con Niccolò Vannucchi (14.000) e Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona, 13.900). Al cavallo con maniglie, Gabriele Targhetta (Spes Mestre) con 14.850, con Illia Kovtun (Ferrara) e Paul Robert Kirmes (13.650) sul podio. Agli anelli, Artur Davtyan (Artistica Brescia) ha conquistato l'oro (14.000), davanti a Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team, 13.700) e Salvatore Maresca (13.650). Nel volteggio, Davtyan ha replicato il successo (14.650), seguito da Casali (14.300) e Brugnami (14.250).

Alle parallele pari, Manrique Larduet ha vinto (13.900), precedendo Illia Kovtun (13.850) e Paul Robert Kirmes (13.700). Alla sbarra, Stefano Patron (Spes Mestre) vince (14.300), seguito da Illia Kovtun (13.800) e Manrique Larduet (13.450).

Terni, tappa cruciale dei Top Events 2026

La tappa di Terni, banco di prova significativo per la città, ha ospitato la terza dei Top Events 2026, circuito che include i Campionati Italiani. L'evento ha valorizzato le strutture sportive locali e rafforzato il legame col territorio. Il vicesindaco Paolo Tagliavento ha evidenziato l'importanza e la trasmissione dei valori dello sport ai giovani. L’assessora regionale Simona Meloni ha ribadito l’impegno dell’Umbria per sport e turismo.

La tappa, trasmessa in diretta, definita decisiva per la qualificazione da atleti come Tommaso Brugnami.

Il percorso della Serie A1 proseguirà con la Final Eight lombarda, dove sarà assegnato il titolo tricolore, confermando il ruolo centrale di queste competizioni.