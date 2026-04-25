I Los Angeles Lakers hanno compiuto un passo decisivo verso le semifinali della Western Conference, sconfiggendo gli Houston Rockets per 112-108 ai supplementari. La vittoria porta i californiani sul 3-0 nella serie. Il 41enne LeBron James, alla sua ventitreesima stagione e ai suoi diciannovesimi playoff, ha trascinato la squadra con una prestazione da 29 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate. Numeri che evidenziano la sua straordinaria longevità e capacità decisiva.

Rimonta e vantaggio serie

La partita a Houston ha visto i Lakers protagonisti di una rimonta spettacolare.

Sotto di sei punti a 25 secondi dalla fine del quarto periodo, LeBron James ha realizzato una tripla decisiva, forzando i supplementari. Qui, i Lakers si sono imposti con maggiore lucidità. Con il 3-0 nella serie, la qualificazione alle semifinali di Conference è quasi assicurata, con una sola vittoria necessaria.

LeBron James: leadership

Ancora una volta, LeBron James ha confermato il suo ruolo di leader indiscusso. La sua performance, oltre le statistiche, ha mostrato una leadership ispiratrice. A 41 anni, la sua capacità di incidere sul gioco, in attacco e difesa, resta determinante per le ambizioni dei Lakers. I suoi 29 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate riflettono un dominio essenziale per il successo.

Assenze che condizionano la serie

La serie è stata parzialmente condizionata da assenze significative. Il rendimento offensivo degli Houston Rockets ha risentito della mancanza di giocatori come Kevin Durant, Luka Dončić e Austin Reaves. Queste defezioni hanno influito sull'equilibrio, favorendo i Lakers verso le semifinali di Conference.