I Los Angeles Lakers hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva contro gli Houston Rockets nei playoff NBA, imponendosi 101-94 in gara-2 e portandosi così sul 2-0 nella serie. Il successo è stato costruito grazie a una prestazione di alto livello di LeBron James, supportato da Marcus Smart e Luke Kennard, che hanno contribuito in modo determinante al risultato finale.

LeBron James ha guidato i Lakers con 28 punti, otto rimbalzi e sette assist, dimostrando ancora una volta la sua importanza nei momenti chiave della stagione. Marcus Smart ha aggiunto 25 punti, con un'ottima percentuale da tre punti, 5 su 7.

Luke Kennard ha chiuso con 23 punti, di cui 3 triple su 6, confermando il suo ruolo chiave dopo la brillante prova in gara-1. "Abbiamo giocato con la stessa intensità di gara-1, ma abbiamo dovuto raddoppiarla in gara-2", ha dichiarato LeBron James al termine dell'incontro. "Sapevamo la disperazione con cui sarebbero scesi in campo, quindi dovevamo essere ancora più determinati. E credo che abbiamo giocato una partita eccezionale."

I Rockets faticano nonostante il rientro di Kevin Durant

Per Houston, Kevin Durant è tornato in campo dopo aver saltato la prima partita per un problema al ginocchio. Seppur autore di 23 punti, ha commesso nove palle perse e realizzato solo tre punti nel secondo tempo, limitando il suo impatto.

Alperen Şengün ha messo a referto una doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi, mentre Jabari Smith Jr. ha aggiunto 18 punti e Amen Thompson ha contribuito con 16 punti e nove assist. Le difficoltà dei Rockets si sono concentrate nel tiro da tre punti, con un deludente 7 su 29, e nei punti concessi su seconde opportunità, 8 su 20, con una percentuale al tiro complessiva del 40%.

L'allenatore di Houston, Ime Udoka, ha commentato: "Le palle perse ci hanno penalizzato, ma al di fuori del terzo quarto, siamo stati complessivamente discreti. Tuttavia, un 7 su 29 da tre punti, un 8 su 20 sui punti da seconde opportunità e un 40% al tiro non sono sufficienti. Stiamo difendendo abbastanza bene, ma non stiamo segnando.

Questo è il bilancio di queste due partite."

La serie si sposta in Texas: Gara-3 a Houston

Con questo successo, i Lakers consolidano il vantaggio di 2-0 nella serie al meglio delle sette partite. La prossima sfida si giocherà a Houston, dove i Rockets cercheranno di sfruttare il fattore campo per riaprire la serie. L'attenzione resta alta anche sulle condizioni fisiche dei protagonisti, con i Lakers che hanno dovuto fare a meno di Luka Dončić (infortunio al tendine del ginocchio) e Austin Reaves (stiramento obliquo). La gara-3 si preannuncia decisiva per le sorti della serie, con i Rockets chiamati a una reazione immediata davanti al proprio pubblico.