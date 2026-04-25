Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, confermando il suo eccellente feeling con la Ducati anche in condizioni di pista bagnata. Il pilota spagnolo ha dominato le qualifiche, piazzandosi davanti a Johann Zarco su Honda e a Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Il quarto tempo è stato registrato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, completando una griglia di partenza variegata nelle prime posizioni.

Al termine delle sessioni, Marquez ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Per la pista bagnata non abbiamo fatto niente di speciale. Abbiamo un buon feeling sul bagnato, sempre. Contento perché la pole è sempre un grande aiuto per la gara”, ha dichiarato. Le sue parole sottolineano una naturale predisposizione a eccellere anche nelle situazioni più complesse, un fattore che gli ha permesso di assicurarsi la partenza al palo nella sua gara di casa.

Le reazioni dalla prima fila: Di Giannantonio e Zarco ottimisti

Dalla terza posizione in griglia, Fabio Di Giannantonio, portacolori della Ducati VR46, ha elogiato il lavoro del suo team e la strategia adottata durante le qualifiche. “I ragazzi sono stati bravissimi anche per la strategia perfetta per l’ultima gomma. L’obiettivo era partire in prima fila, ora pensiamo alla gara.

Siamo messi bene. Partire davanti rende tutto più semplice. Possiamo divertirci”, ha dichiarato il pilota italiano. Il suo sguardo è già rivolto alla gara, consapevole dell'importanza cruciale di una buona posizione di partenza per le ambizioni di podio.

Anche Johann Zarco, che partirà dalla seconda casella con la sua Honda, si è mostrato estremamente soddisfatto della sua performance. “Sono contentissimo. La prima fila sarà importantissima per la Sprint e per la gara di domani. Molto bene anche per le gomme. Ho avuto l’opportunità di fare la pole ma Marc è sempre fortissimo in ogni condizione. Batterlo qui sarebbe stato incredibile”, ha commentato il francese. Zarco ha poi aggiunto una riflessione strategica sull'importanza della partenza: “Stare davanti ti permette di guadagnare tanti secondi nei primi due‑tre giri.

Vedremo di sfruttare questo vantaggio. Non so se sarà sufficiente per sognare un podio ma ci proveremo”. Le sue parole rivelano una chiara intenzione di capitalizzare al massimo la posizione ottenuta.

Aspettative per la gara di Jerez

La pole position di Marquez assume un valore strategico fondamentale in vista della gara, soprattutto considerando le condizioni meteorologiche incerte che hanno caratterizzato le qualifiche. La capacità dei piloti di adattarsi al bagnato e la scelta delle gomme saranno elementi decisivi per l'esito della corsa. La presenza di tre costruttori diversi nelle prime tre posizioni – Ducati con Marquez, Honda con Zarco e Ducati VR46 con Di Giannantonio – preannuncia una gara estremamente combattuta e ricca di spunti tecnici e tattici.

Il Gran Premio di Spagna a Jerez è tradizionalmente uno degli appuntamenti più sentiti e attesi della stagione MotoGP. La partenza di Marquez davanti al suo pubblico di casa aggiunge un ulteriore livello di interesse e aspettativa all'evento. Tutti gli occhi saranno puntati non solo sul poleman, ma anche su Di Giannantonio e Zarco, entrambi determinati a sfruttare la loro posizione di partenza privilegiata per lottare per il podio e regalare emozioni agli appassionati.