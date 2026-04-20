La Lega Pro ha preso una posizione decisa e inequivocabile in merito ai gravi episodi di violenza e all'invasione del terreno di gioco che hanno turbato la recente partita tra Monopoli e Foggia. L'incidente ha visto un gruppo di soggetti, provenienti dal settore ospiti dello stadio Veneziani, irrompere sul campo, creando momenti di forte tensione e preoccupazione. Attraverso una nota ufficiale, la Lega ha condannato con la massima fermezza tali atti, sottolineando in modo perentorio che “comportamenti simili non sono tollerabili”. L'organismo calcistico ha inoltre espresso piena fiducia nell'intervento risolutivo degli organi preposti, con l'obiettivo di tutelare la parte sana del tifo e di riaffermare i valori fondamentali dello sport.

La condanna e la solidarietà della Lega Pro

Nel suo comunicato, la Lega Pro ha voluto manifestare la propria solidarietà e vicinanza ai club coinvolti, evidenziando il proprio impegno costante e irrinunciabile a difesa dei principi più nobili che dovrebbero sempre guidare le competizioni sportive. L'importanza della sicurezza e del rispetto reciproco è stata posta al centro del messaggio. Un ringraziamento sentito e doveroso è stato inoltre rivolto alle forze dell'Ordine, il cui intervento tempestivo e professionale è stato cruciale per contenere la situazione di disordine e per garantire che la partita potesse riprendere in condizioni di maggiore sicurezza.

Dinamica e conseguenze dell'invasione di campo

L'invasione è avvenuta nei minuti finali del derby di Serie C, un incontro di alta tensione tra Monopoli e Foggia, valido per la trentasettesima giornata del girone C. Alcuni tifosi ospiti, tra cui due individui con il volto coperto da cappucci, hanno fatto irruzione sul terreno di gioco, seminando il panico tra i giocatori e il personale presente. Durante questi concitati momenti, uno steward è stato aggredito e colpito con un pugno. La pronta reazione ha permesso di bloccare e arrestare sul campo due degli aggressori, mentre altri invasori sono riusciti a dileguarsi nel caos. La partita, dopo una necessaria sospensione temporanea durata circa dieci minuti per ristabilire la calma, è successivamente ripresa e si è conclusa con la vittoria del Monopoli per uno a zero, grazie a un gol decisivo siglato da Fall.

L'intervento risolutivo delle forze dell'ordine

L'irruzione dei tifosi sul campo si è verificata a pochi secondi dal fischio finale del derby, scatenando una reazione immediata e coordinata delle forze dell'Ordine, che erano presenti allo stadio anche con agenti in borghese per monitorare la situazione. L'azione rapida ha portato all'ammanettamento di un invasore sotto la tribuna centrale, in prossimità del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi. Contemporaneamente, un altro soggetto è stato fermato e bloccato vicino a una delle porte. Grazie all'efficacia e alla prontezza dell'intervento delle autorità, la situazione di disordine è stata rapidamente riportata alla calma, consentendo il regolare completamento dell'incontro sportivo.