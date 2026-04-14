Lisa Vittozzi ha recentemente inciso il proprio nome nella storia del biathlon, conquistando la medaglia d’oro olimpica e completando così la prestigiosa Triplice Corona. Questo traguardo, che include anche il titolo mondiale e la Coppa del Mondo, rappresenta un’impresa mai realizzata da alcuna atleta italiana e raggiunta solamente da nove donne nell’intera storia della disciplina. A 31 anni, e dopo aver superato due significative "resurrezioni sportive", la biatleta italiana si trova ora a riflettere sul proprio percorso, lasciando però chiaramente intendere di non volersi fermare.

L’atleta sappadina ha condiviso la sua esperienza emotiva, rivelando di aver trovato una profonda serenità solo dopo il successo olimpico. "Mi sono sentita davvero serena solo dopo aver vinto l’oro olimpico", ha dichiarato Vittozzi. "Ero motivata a riscattarmi dopo aver passato un’estate molto difficile e, se non ce l’avessi fatta, sarebbe stata una delusione. Ho lottato tanto contro la pressione, quella che mi ero creata da sola, e le aspettative altrui. L’oro olimpico è stato un sollievo". Ha poi aggiunto l’importanza di questo specifico metallo: "Non avrei certo buttato via un argento o un bronzo, ma l’obiettivo era l’oro per poter dire, nel giorno in cui chiuderò la mia carriera, di aver completato il puzzle.

Anche per questo l’estate non è stata facile. Sapevo di chiedere a me stessa qualcosa di possibile, ma difficilissimo".

Il futuro agonistico di Lisa Vittozzi: nessun ritiro imminente

Nonostante il raggiungimento di tutti i principali obiettivi sportivi, la campionessa non ha alcuna intenzione di appendere sci e carabina al chiodo nell’immediato. La sua prospettiva è chiara: "Quelle Olimpiadi sono ancora lontane. Ho imparato che un quadriennio passa rapidamente. Diciamo che prenderò una stagione per volta e non escludo di poter puntare ancora alla Coppa del Mondo". Il desiderio di bissare la Sfera di Cristallo, già conquistata nella stagione 2024-25, rimane dunque una forte motivazione. Il ritiro, per ora, è un’ipotesi che può attendere almeno un altro anno, mantenendo viva la possibilità di aggiungere nuovi successi al suo già ricco palmarès.

Forza mentale e rinascita sportiva: il percorso di Vittozzi

Il percorso di Lisa Vittozzi è stato profondamente segnato da momenti di grande difficoltà, come lei stessa ha apertamente raccontato, evidenziando come la battaglia più ardua sia stata quella combattuta contro se stessa. In un’intervista, ha spiegato con sincerità: "Prima di vincere l’oro ho dubitato di tutto, mi sentivo sola, ma non lo ero. La battaglia più dura è stata contro me stessa". Queste parole non solo testimoniano la straordinaria forza mentale che ha permesso all’atleta di superare ostacoli apparentemente insormontabili, ma anche la resilienza necessaria per raggiungere i massimi livelli del biathlon internazionale. Il suo esempio si configura come un punto di riferimento ispiratore per molti giovani sportivi, dimostrando come la determinazione e la capacità di rialzarsi possano condurre a risultati eccezionali anche dopo periodi di crisi profonda.