I Madrid in Motion hanno inaugurato la stagione 2026 della Global Champions League con una vittoria dominante a Miami Beach. Il team spagnolo si è imposto nella prima tappa, caratterizzata da un percorso netto e un tempo complessivo di 145,25 secondi, dimostrando fin da subito la propria forza e determinazione.

Il trio vincente era composto da Maikel van der Vleuten, in sella a Beauville Z N.O.P., Victor Bettendorf con Atchoum de la Roque Z, e Jack Whitaker su Izara des Dames. La loro performance impeccabile ha permesso di superare avversari agguerriti.

Al secondo posto si sono classificati i Valkenswaard United, che hanno concluso la prova con quattro penalità e un tempo di 141,55 secondi. Sul gradino più basso del podio, a sorpresa, i debottanti Cairo Pharaohs, anch'essi con quattro penalità ma con un tempo di 150,35 secondi, segnando un inizio promettente per la nuova formazione.

Per quanto riguarda la partecipazione italiana, lo St. Tropez Pirates, guidato dal cavaliere azzurro Piergiorgio Bucci su Pallieter VD N.Ranch, ha concluso la competizione al nono posto. La squadra ha registrato otto penalità nella prima manche, ma ha saputo recuperare con un percorso netto nella seconda, evidenziando capacità di reazione e precisione.

Classifica Generale e Prossimi Appuntamenti della GCL 2026

Grazie a questa vittoria, i Madrid in Motion si posizionano immediatamente in testa alla classifica generale della Global Champions League 2026, accumulando 30 punti. Seguono i Valkenswaard United con 25 punti e i Cairo Pharaohs con 21 punti, che si affermano come una delle rivelazioni di questa stagione iniziale. Il calendario della GCL prevede un prossimo appuntamento con il Global Champions Tour individuale, che si terrà nella serata di Pasqua. La competizione a squadre della GCL riprenderà poi a Città del Messico nel weekend tra il 16 e il 19 aprile, promettendo ulteriori sfide e spettacolo.

Il Nuovo Formato: Strategia e Intensità

La stagione 2026 ha introdotto un nuovo format per la Global Champions League, che ha reso la competizione ancora più dinamica e tattica.

Questo innovativo meccanismo prevede un sistema a eliminazione diretta, che ha profondamente influenzato le strategie delle squadre fin dalle prime fasi. La prima manche si è svolta su ostacoli di 1,60 metri, e solo le dieci migliori squadre hanno avuto accesso alla seconda manche, con ostacoli ridotti a 1,55 metri. Questa struttura ha aumentato notevolmente l'intensità e la pressione sui cavalieri, rendendo ogni errore potenzialmente decisivo e richiedendo alle formazioni di schierare le combinazioni più forti e affidabili sin dall'inizio.

I protagonisti della vittoria hanno espresso grande soddisfazione per l'esito della gara. Maikel van der Vleuten ha commentato con orgoglio: “Today’s performance – I think we can be very proud of our riders, our horses, and all the people involved who helped us to this victory.

It’s a fantastic feeling to start the season with a win, and we’re very happy with that.” Il suo compagno di squadra, Victor Bettendorf, ha aggiunto: “I’m really, really happy with the horses because, yeah, some have a bit of character, but the quality is unbelievable... We said we just needed two clears and then we’d be fine... I think we did a perfect job today.” Queste dichiarazioni sottolineano non solo la gioia per la vittoria, ma anche la consapevolezza della difficoltà della prova e l'eccellente lavoro di squadra e con i cavalli.