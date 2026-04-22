I riflettori del Masters 1000 di Madrid, ospitato dalla Caja Mágica, sono puntati su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, pronti al loro ingresso nel torneo. L'attesa è alta per il debutto di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che scenderà in campo venerdì contro il francese Benjamin Bonzi. Anche Lorenzo Musetti si prepara alla sua prima sfida, affrontando il polacco Hubert Hurkacz o un qualificato.

Il debutto di Jannik Sinner a Madrid

La rincorsa di Jannik Sinneral Masters 1000 di Madrid inizierà venerdì. Il campione altoatesino affronterà Benjamin Bonzi, numero 104 del ranking ATP.

Bonzi ha conquistato l'accesso al secondo turno superando il connazionale Titouan Droguet in tre set. Questo incontro segna l'ingresso ufficiale di Sinner nel tabellone principale, cruciale per la sua stagione sulla terra rossa.

Lorenzo Musetti: la sfida al secondo turno

Anche Lorenzo Musetti farà il suo esordio direttamente al secondo turno. Il tennista italiano, testa di serie numero sei, si misurerà con Hubert Hurkacz (numero 63 del mondo) o con un qualificato. Hurkacz ha già eliminato il portoghese Jaime Faria nel turno precedente. Per Musetti, l'obiettivo è ritrovare ritmo e fiducia in campo, dopo aver affrontato alcune difficoltà fisiche nelle scorse settimane.

Copertura e programma del torneo

A Madrid, Jannik Sinner entrerà in scena direttamente al secondo turno, dove attende il vincitore del derby francese tra Bonzi e Droguet. Un allenamento di Sinner con lo staff tecnico sarà trasmesso in diretta. La copertura del Masters 1000 di Madrid è garantita da Sky Sport e in streaming su NOW, fino al 3 maggio. Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi del torneo, con i match più attesi e i grandi protagonisti.