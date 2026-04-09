Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, entrambi cedendo un set nei rispettivi ottavi. La giornata ha visto anche l’impresa storica di Valentin Vacherot davanti al pubblico di casa.

Sinner ai quarti dopo una battaglia

Jannik Sinner ha superato Tomas Machac con il punteggio di 6‑1, 6‑7(3), 6‑3, in un match durato poco più di due ore. L’italiano ha interrotto la sua striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000, ma ha mantenuto la sua imbattibilità. Nonostante un calo nel secondo set, dove ha mostrato vulnerabilità, Sinner ha saputo reagire con determinazione e lucidità, chiudendo il match nel terzo parziale e dimostrando la sua solidità mentale e fisica.

Alcaraz avanza tra le difficoltà

Anche Carlos Alcaraz ha faticato per accedere ai quarti, imponendosi sull’argentino Tomás Martín Etcheverry per 6‑1, 4‑6, 6‑3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Il secondo set è stato particolarmente complicato per lo spagnolo, segnato da numerosi errori non forzati. Il suo preparatore, Samuel López, lo ha incoraggiato con parole significative: “Fallar vas a fallar, porque en el tenis se falla, pero hay que seguir intentando cosas”. Pur partendo forte nel primo set, Alcaraz ha incontrato difficoltà nel secondo, ma ha saputo ritrovare ritmo e concentrazione nel terzo per evitare sorprese e assicurarsi il passaggio del turno.

Vacherot, il sogno monegasco continua

Valentin Vacherot ha compiuto un’impresa storica sconfiggendo il numero quattro del seeding, Lorenzo Musetti, con il punteggio di 7‑6(6), 7‑5. Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per il tennista monegasco, il primo del suo paese a raggiungere il terzo turno del torneo dai tempi di suo zio e allenatore Benjamin Balleret. La sua vittoria, ottenuta sul campo centrale davanti al pubblico di casa, ha confermato il suo talento e la sua costante crescita nel circuito.