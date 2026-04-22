Questa sera, a Bergamo, si accendono i riflettori sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia, che vedrà l'Atalanta affrontare la Lazio. Con il fischio d'inizio fissato per le ore 21, la posta in gioco è altissima: l'accesso alla prestigiosa finale della competizione. Per la Lazio, in particolare, la sfida assume un'importanza cruciale, rappresentando l'ultima concreta opportunità di conquistare un posto nelle competizioni europee per la prossima stagione. Il tecnico Maurizio Sarri può contare su alcuni rientri fondamentali, seppur con assenze significative che complicano le scelte.

Le scelte di Sarri: rientri e assenze chiave

Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati, includendo due elementi di spicco che tornano a disposizione. Si tratta di Adam Marusic, che ha superato un problema al polpaccio che lo aveva costretto ai box anche nella precedente gara contro il Napoli, e di Daniel Maldini, in fase di ripresa dopo un'infiammazione al ginocchio destro. Entrambi i giocatori saranno presenti, ma la loro condizione fisica non è ancora al massimo, suggerendo un impiego cauto. D'altra parte, l'elenco dei disponibili non include due nomi importanti: Provedel, la cui stagione è ormai conclusa, e Rovella, che non potrà prendere parte all'incontro.

Una finale in palio e il sogno europeo

La partita di questa sera non è solo un confronto diretto per la Coppa Italia, ma per la Lazio si configura come un vero e proprio crocevia stagionale. Dopo un campionato che non ha soddisfatto appieno le aspettative, l'accesso alla finale di questa competizione rappresenta l'ultima e più tangibile possibilità di garantirsi un pass per le competizioni europee. Maurizio Sarri ha cercato di stemperare la pressione, dichiarando che "non è una partita che vale una stagione", ma ha anche espresso il desiderio di proseguire il cammino: "questa manifestazione dura cinque partite, mi piacerebbe arrivare in fondo". Anche il capitano, Mattia Zaccagni, ha sottolineato l'importanza dell'evento, definendolo "una partita fondamentale per noi e per la nostra gente: la giocheremo al massimo", evidenziando la determinazione della squadra a dare il tutto per tutto.

Dettagli della sfida e regolamento

Il palcoscenico di questa decisiva semifinale di ritorno è la New Balance Arena di Bergamo, con il calcio d'inizio fissato per mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 21. La gara d'andata, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, si era conclusa con un pareggio per 2-2, un risultato che ha lasciato ogni esito completamente aperto per il match odierno. Il regolamento della competizione prevede che, in caso di ulteriore parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se la situazione di stallo dovesse persistere, la qualificazione alla finale sarà decisa attraverso i calci di rigore. L'attesa avversaria della squadra che uscirà vincitrice da questo scontro sarà l'Inter, che ha già staccato il biglietto per la finale, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.