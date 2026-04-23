Giulio Pellizzari mantiene la maglia verde di leader della classifica generale del Tour of the Alps 2026, nonostante un vantaggio estremamente contenuto nei confronti dei suoi principali avversari. La quarta tappa, che ha collegato Arco e Trento, si è conclusa con la vittoria del tedesco Lennart Jasch.

La frazione odierna, pur caratterizzata da diverse salite impegnative, non ha creato significative selezioni tra i grandi nomi della corsa. Il successo di tappa è andato a Lennart Jasch, protagonista di una fuga iniziata sin dalle prime ore di gara.

Il corridore tedesco ha saputo imporsi con un'azione solitaria, partita a circa venticinque chilometri dal traguardo, resistendo con determinazione al ritorno del gruppo dei migliori fino alla linea d'arrivo. Jasch ha tagliato il traguardo con un margine di circa dieci secondi su Matteo Sobrero e Federico Iacomoni, che hanno completato il podio di giornata.

Classifica Generale: Un Equilibrio Precario

L'alfiere della Red Bull‑BORA‑hansgrohe, Giulio Pellizzari, conserva il primato nella classifica generale. Il suo vantaggio è di soli quattro secondi sull’olandese Thymen Arensman e di sei secondi sul russo Aleksandr Vlasov. Quest'ultimo è stato agganciato in classifica dal colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers), il quale ha saputo conquistare un paio di secondi di abbuono in un traguardo volante intermedio, rendendo la situazione ancora più fluida e incerta in vista dell'epilogo.

Tra gli inseguitori più attardati, ma comunque in lizza per posizioni importanti, figurano Mattia Gaffuri, a quindici secondi dalla vetta, il francese Mathys Rondel, a diciannove secondi, e l'australiano Michael Storer insieme a Domenico Pozzovivo, entrambi a ventinove secondi. Questa minima differenza di tempi tra i primi dieci sottolinea l'apertura della lotta per la vittoria finale e promette emozioni nell'ultima giornata.

L'Ultima Tappa Decisiva per la Maglia Verde

La battaglia per la conquista della maglia verde si deciderà nella quinta e ultima frazione del Tour of the Alps 2026, in programma domani, venerdì ventiquattro aprile. Il percorso, lungo centoventotto virgola sei chilometri, prenderà il via da Trento per concludersi a Bolzano.

Le salite di Montoppio, con i suoi dodici virgola sette chilometri al sette virgola uno per cento di pendenza media, e di Oberglaning, che offrirà ulteriori abbuoni preziosi, sono i punti chiave che potrebbero ribaltare la classifica e determinare il vincitore assoluto di questa edizione.

La situazione rimane estremamente aperta e la leadership di Pellizzari è tutt'altro che consolidata. Ogni secondo sarà cruciale in questa tappa finale che promette grande spettacolo e incertezza fino all'ultimo metro, con diversi corridori ancora in grado di ambire al successo finale del Tour of the Alps 2026.