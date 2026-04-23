Zaynab Dosso, la donna più veloce del mondo sui 60 metri, è stata l'ospite d'onore di Sprint Zone, il format televisivo dedicato all'atletica leggera. L'atleta italiana ha ripercorso il suo straordinario percorso di crescita dopo una stagione indoor di altissimo livello, culminata con un indimenticabile trionfo ai Mondiali indoor di Toruń.

Il Trionfo Mondiale e i Record

La stagione indoor di Dosso ha raggiunto il suo apice con la vittoria ai Mondiali indoor di Toruń. Qui, ha conquistato il titolo mondiale sui 60 metri con un tempo di 7,00 secondi, superando la campionessa olimpica dei 100 metri Julien Alfred e l'americana Jacious Sears, entrambe a 7,03 secondi.

Questa vittoria ha completato il suo percorso di medaglie iridate, con un bronzo nel 2024, un argento nel 2025 e l'oro nel 2026. Un mese prima, sempre a Toruń, Dosso aveva già stabilito un nuovo record italiano e personale con 6,99 secondi, diventando la quinta donna europea a scendere sotto i sette secondi, evidenziando il suo dominio nella disciplina.

Prossimi Obiettivi e la Maglia Azzurra

Nonostante la conclusione della stagione indoor, Zaynab Dosso è già proiettata verso i prossimi impegni. Sarà protagonista a inizio maggio alle World Relays di Gaborone, guidando le staffette veloci femminili italiane. Per la stagione outdoor, gli obiettivi sono chiari: l'esordio sui 100 metri al Meeting di Savona, la preparazione verso gli Europei di Birmingham e il sogno di una medaglia d'oro nella distanza regina, a conferma delle sue elevate ambizioni.

Il Palcoscenico di Sprint Zone

La puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, ha offerto a Zaynab Dosso l'opportunità di raccontare il suo intenso percorso e le sue prospettive future. L'atleta ha sottolineato il suo profondo legame con la maglia azzurra e le motivazioni che la spingono a perseguire con dedizione nuovi traguardi, mostrando non solo la sua preparazione fisica ma anche la sua determinazione e la sua passione incondizionata per l'atletica.