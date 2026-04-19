La Maratona di Boston 2026 si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria storia, con l'edizione annuale fissata per lunedì 20 aprile. Questo evento iconico, riconosciuto come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel calendario internazionale della corsa su strada, richiamerà come ogni anno migliaia di atleti professionisti e amatori, oltre a un vasto pubblico di appassionati da ogni angolo del globo. La competizione si svolgerà sulle storiche strade della città statunitense, con un fuso orario che richiederà agli spettatori italiani di considerare una differenza di sei ore rispetto all'ora locale di Boston.

Per il pubblico in Italia, l'emozione della gara prenderà il via con la partenza della categoria maschile, prevista per le ore 15:37 italiane. Poco dopo, alle 15:47 italiane, sarà la volta della partenza della categoria femminile. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire ogni momento della competizione grazie alla diretta streaming, disponibile su diverse piattaforme digitali. Tra queste figurano Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, tutte accessibili tramite abbonamento. È importante notare che per il territorio italiano non è stata pianificata una trasmissione televisiva tradizionale.

Orari di Partenza e Copertura Internazionale

La Maratona di Boston non è solo una corsa, ma una delle sei World Marathon Majors, un circuito che raggruppa le maratone più importanti e celebri a livello mondiale.

Si distingue per il suo percorso collinare, noto per mettere alla prova la resistenza degli atleti, e per la costante partecipazione di corridori di altissimo livello. Negli Stati Uniti, la copertura mediatica sarà particolarmente estesa e diversificata. A livello nazionale, la gara sarà trasmessa su ESPN2 e in streaming su ESPN+ dalle 9:00 alle 12:30, ora della costa orientale. Gli spettatori residenti nell'area di Boston potranno sintonizzarsi su WCVB Channel 5 (ABC) già dalle 4:00 del mattino, con ulteriori trasmissioni regionali garantite da emittenti come WMUR News 9 ABC, WMTW Channel 8 ABC e WPTZ NBC5. Un'opzione di streaming gratuito sarà inoltre disponibile tramite l'applicazione Very Local.

Per quanto concerne gli orari di partenza specifici negli Stati Uniti, la divisione dei professionisti maschili prenderà il via alle 9:37 ora locale, seguita dalla divisione delle professioniste femminili alle 9:47. Sono inoltre stati stabiliti orari dedicati per le categorie wheelchair e para athletics, con la prima partenza fissata per le 9:06. Questi dettagli consentono agli spettatori di organizzare al meglio la visione dell'evento, tenendo conto dei diversi fusi orari e delle categorie di interesse.

La Tradizione e l'Impatto Globale della Maratona di Boston

Con una storia che affonda le radici nel lontano 1897, la Maratona di Boston si fregia del titolo di maratona annuale più antica del mondo.

Ogni anno, questa corsa storica attrae un mix unico di atleti d'élite, che puntano alla vittoria, e migliaia di amatori, che cercano di superare i propri limiti personali. Il percorso, impegnativo e suggestivo, si snoda attraverso diversi quartieri pittoreschi della città, culminando nell'iconico arrivo su Boylston Street, un momento di grande emozione per tutti i partecipanti. L'evento è celebre anche per il suo pubblico caloroso e partecipativo, che incita gli atleti lungo tutto il tragitto, e per l'indispensabile contributo di numerosi volontari.

La vasta copertura mediatica dell'edizione 2026, con un'enfasi sulle soluzioni di streaming digitale, sottolinea l'importanza internazionale della manifestazione.

La possibilità di accedere alla diretta tramite diverse piattaforme, sia a pagamento che gratuite in alcune regioni, rappresenta un chiaro segnale della globalizzazione degli eventi sportivi e permette a un pubblico sempre più ampio di seguire in tempo reale uno degli appuntamenti più iconici e sentiti nel panorama sportivo mondiale.