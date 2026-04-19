Il judo italiano celebra un doppio trionfo agli Europei di Tbilisi, con Gennaro Pirelli che conquista la medaglia d’oro nella categoria -100 kg, seguendo l'impresa di Alice Bellandi, già campionessa nei -78 kg. Un momento di grande prestigio per la spedizione azzurra, che si conferma protagonista assoluta sulla scena continentale.

Pirelli, atleta napoletano, ha scritto una pagina importante per la disciplina, imponendosi in una finale combattutissima contro l’olandese Simeon Catharina. Il match, estremamente equilibrato, si è deciso al golden score, dove la determinazione e la superiorità tecnica dell'azzurro hanno avuto la meglio, consegnandogli il suo primo titolo continentale.

Questo successo proietta Pirelli tra i nomi di spicco del judo internazionale, segnando un risultato storico per la sua carriera e per l'Italia.

L'Italia protagonista agli Europei di Judo a Tbilisi

La rassegna continentale, in corso all'Olympic Sport Palace di Tbilisi dal 16 al 19 aprile, vede l'Italia schierare una delegazione forte e ambiziosa. Oltre ai due ori di Pirelli e Bellandi, la squadra azzurra ha dimostrato il proprio valore anche attraverso le eccellenti prestazioni di Asya Tavano ed Erica Simonetti, entrambe capaci di raggiungere i quarti di finale nelle rispettive categorie. Questi risultati contribuiscono a un avvio estremamente positivo per la spedizione, rafforzando le aspettative di ulteriori successi.

In particolare, Alice Bellandi, già detentrice dei titoli olimpico e mondiale, si conferma la grande favorita per la conquista della "tripla corona": un traguardo senza precedenti nel judo italiano che unirebbe l'oro olimpico, mondiale ed europeo nello stesso ciclo. La sua brillante qualificazione e la successiva vittoria rafforzano queste ambizioni, mantenendo viva la speranza di un risultato storico.

Un trionfo che consolida il movimento azzurro

La vittoria di Gennaro Pirelli contro Catharina al golden score non è solo un successo personale, ma un segnale tangibile della crescita e della competitività del movimento judoistico italiano. Il suo percorso agli Europei, culminato con la medaglia d'oro, testimonia la qualità della preparazione e la determinazione degli atleti azzurri.

Insieme all'oro di Bellandi e alle solide prove di Tavano e Simonetti, il trionfo di Pirelli proietta il judo italiano tra le realtà più influenti e vincenti del panorama europeo, consolidando la sua posizione di eccellenza.