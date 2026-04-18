Marc Marquez, figura di spicco della MotoGP, ha recentemente condiviso profonde riflessioni sul suo futuro agonistico. Dopo un avvio di stagione 2026 non brillante, segnato da un infortunio subito a fine 2025 e da una Ducati che non ha eguagliato le prestazioni passate, il pilota spagnolo ha ripercorso il suo cammino di recupero e la maturità acquisita negli anni. Marquez ha spiegato di aver imparato, dopo il grave infortunio del 2020, a non confrontare più il braccio leso con quello sano, concentrandosi invece sul dare il massimo con le proprie attuali possibilità.

Durante un intervento al podcast 'Imagin', Marquez ha dichiarato: “Dubitavo di poter tornare a essere veloce. Tuttavia, so che il mio braccio non è più come prima e una delle cose che mi ha aiutato di più è stato non confrontare più il braccio destro col sinistro”. Il campione ha evidenziato un significativo cambiamento nella sua mentalità: “In passato avrei potuto ritirarmi, ma non mi sarei sentito pienamente soddisfatto. Oggi, invece, sono in pace con me stesso e potrei ritirarmi sereno e soddisfatto”. Marquez ha aggiunto che continuerà a gareggiare finché il suo corpo glielo permetterà, ma che la decisione di lasciare le corse sarà dettata più dai limiti fisici che dalla pura volontà.

Un percorso tra infortuni e nuove sfide

Il percorso di Marquez negli ultimi anni è stato costellato di numerosi ostacoli. Dopo un lungo rapporto con Honda, da lui stesso definito “amoroso ma tossico”, la scelta di passare in Ducati nel 2024, per poi approdare al team factory nel 2025, ha rappresentato una svolta cruciale. “Non volevo andarmene, ma sapevo che dovevo farlo perché era la cosa migliore per me”, ha raccontato Marquez, ammettendo anche di aver avvertito una notevole pressione nel cambiare squadra dopo un decennio con la stessa struttura. Il pilota ha chiarito che la sua voglia di vincere è rimasta intatta, ma che ora affronta le competizioni con una consapevolezza differente, maturata anche grazie agli infortuni subiti.

Marquez ha inoltre osservato come la crescita dell’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin ai vertici della classifica generale, abbia reso la competizione in MotoGP ancora più ardua. Nonostante le difficoltà, il pilota spagnolo si dichiara pronto ad accogliere ogni futura sfida, con la serenità di chi sente di aver già “chiuso il cerchio” della propria carriera sportiva.

Evoluzione mentale e scenario MotoGP

Negli ultimi anni, Marquez ha dedicato molta attenzione anche all’aspetto mentale, riconoscendo che il suo istinto lo spingeva spesso a rischiare eccessivamente in pista. “In pista ‘non vedere la paura e il pericolo’ è stato uno dei miei punti forti, ma anche deboli. Ho lavorato per iniziare a vederli”, ha spiegato.

Con l’età e l’esperienza, il pilota ha imparato a gestire meglio i rischi, consapevole che la carriera di un atleta è inevitabilmente condizionata dai limiti imposti dal corpo. Marquez ha ribadito: “Sono consapevole che il ritiro si avvicina sempre di più, sarò qui fino a quando il mio corpo reggerà”.

Il contesto attuale della MotoGP evidenzia una Ducati in difficoltà rispetto alle stagioni precedenti e un’Aprilia in grande ascesa. Marquez, pur non essendo più al vertice assoluto come in passato, continua a essere un punto di riferimento per il paddock e per i tifosi, grazie alla sua inesauribile determinazione e alla capacità di affrontare con lucidità le sfide sia personali che sportive.