La Lazio e l'Udinese si affrontano questa sera, lunedì 27 aprile 2026, nel monday night che chiude la 34ª giornata di Serie A. Per l'Udinese, il tecnico Kosta Runjaic dovrà fare a meno del capitano Karlstrom, squalificato. Un inedito per il tecnico tedesco, che non ha mai rinunciato al suo metronomo di centrocampo.

Formazione Udinese: le scelte

Per sostituire Karlstrom, ballottaggio tra Piotrowski, Miller e Zarraga per due posti a centrocampo. In difesa, la cerniera Kristensen, Kabasele e Solet è confermata (Bertola infortunato). Sulle fasce Ehizibue e Kamara (Zanoli e Zemura ai box).

Davanti, Zaniolo falso nove, con la tentazione di Buksa centravanti arretrando il fantasista.

Lazio, la carica di Tijjani Noslin

L'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha espresso grande felicità per la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha sottolineato la volontà di vincere la finale contro l'Inter, promettendo massimo impegno per i tifosi. Noslin ha ribadito la stessa mentalità vincente per il campionato, con il supporto dei tifosi. Sul tecnico Maurizio Sarri, l'olandese ha ammesso di aver ricevuto fiducia e di imparare molto a livello tattico, confermando che per Sarri "la difesa è fondamentale". Ha concluso ribadendo la volontà di “aiutare la Lazio a vincere” e di "segnare di più".

Il "monday night" all'Olimpico

La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma (ore 20:45). Questo monday night della 34ª giornata di Serie A conclude il turno. La Lazio arriva da un momento positivo (vittoria in semifinale di Coppa Italia e successo in campionato). L'Udinese, invece, affronta la partita con la serenità di aver già centrato la salvezza e una classifica tranquilla.