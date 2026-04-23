Si preannuncia un esordio impegnativo per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il tennista toscano affronterà il polacco Hubert Hurkacz nella giornata di venerdì 24 aprile, in un match valido per i trentaduesimi di finale. L'incontro, atteso sulla terra rossa della Caja Magica, avrà luogo sul Campo Arantxa Sanchez con inizio fissato per le ore 11:00.

Musetti, ventiquattrenne e numero nove del ranking mondiale, si presenta a Madrid come sesta testa di serie, avendo usufruito di un bye al primo turno. Il carrarino è reduce da un periodo altalenante, caratterizzato da una prematura eliminazione a Montecarlo contro Valentin Vacherot e da un discreto percorso a Barcellona, dove ha raggiunto i quarti di finale, fermato dal futuro vincitore del torneo Arthur Fils.

Negli ultimi tre mesi, il numero nove del mondo ha disputato un numero limitato di incontri a causa di diversi infortuni, e ora cerca di ritrovare le migliori sensazioni in campo e una maggiore continuità nel suo gioco.

La sfida contro Hubert Hurkacz

Il sorteggio del tabellone non è stato particolarmente favorevole per Lorenzo Musetti, che si troverà immediatamente di fronte un avversario di notevole calibro come Hubert Hurkacz. Il polacco, ex top 10 e semifinalista Slam, attualmente occupa la posizione numero 63 nel ranking ATP. Hurkacz ha già dimostrato un buon livello in questo avvio di stagione sulla terra battuta europea, conquistando vittorie importanti e sfiorando i quarti di finale nel Principato.

Questa sfida si prospetta dunque come un banco di prova significativo per il tennista italiano, che dovrà misurarsi con un giocatore potenzialmente insidioso.

Dove seguire Musetti-Hurkacz: orari e copertura TV

Il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, con il canale esatto che verrà comunicato in prossimità dell'evento. Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, la partita sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro tramite una diretta live testuale, per non perdere nessun aggiornamento.

Il programma di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid vedrà l'inizio del match di Musetti sul Campo Arantxa Sanchez alle ore 11:00.

Successivamente, l'attenzione si sposterà sul Manolo Santana Stadium, dove il numero uno del mondo Jannik Sinner farà il suo esordio contro il francese Benjamin Bonzi, in un incontro che non inizierà prima delle ore 16:00. La copertura televisiva del torneo è garantita da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211). Per lo streaming, oltre a Sky Go e NOW, è disponibile il servizio Extra Match, che permette di accedere alle immagini live da tutti i campi di gioco.

Per Lorenzo Musetti, questa sfida contro Hurkacz rappresenta un'opportunità cruciale per valutare la propria condizione fisica e tecnica, con l'obiettivo di avanzare in uno dei tornei più prestigiosi del circuito sulla terra battuta e ritrovare la fiducia necessaria per il prosieguo della stagione.