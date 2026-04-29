Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Madrid, superando il diciannovenne spagnolo Rafael Jodar in due set con il punteggio di 6-2, 7-6. L'incontro, disputato sul campo centrale Manolo Santana, ha visto il numero uno del ranking ATP affrontare una sfida tutt'altro che semplice contro il giovane talento di casa, che ha dimostrato grande coraggio e determinazione per tutta la durata del match.

Sinner ha saputo gestire con maestria i momenti più delicati della partita, in particolare nel secondo set, dove Jodar ha cercato in più occasioni di mettere in difficoltà l'italiano.

Il tennista altoatesino, tuttavia, ha mantenuto la calma e ha saputo alzare il livello di gioco nei frangenti cruciali, riuscendo a chiudere l'incontro senza concedere alcun set all'avversario. Il risultato finale di 6-2, 7-6 testimonia la solidità di Sinner, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create e ha salvato tutte le palle break concesse, dimostrando una notevole resilienza.

Un traguardo storico per Sinner

Con questa significativa vittoria, Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale nel prestigioso torneo di Madrid. Questo successo lo proietta nella storia del tennis, rendendolo il sesto giocatore di sempre ad aver raggiunto almeno la semifinale in ogni torneo Masters 1000, un'impresa condivisa con campioni del calibro di Djokovic, Federer, Nadal, Murray e Zverev.

Il percorso dell'azzurro in questa stagione continua a essere caratterizzato da numeri impressionanti: si tratta della ventiseiesima vittoria consecutiva nei tornei 1000 e del ventunesimo successo di fila nell'attuale stagione, a riprova di una forma fisica e mentale eccezionale.

In semifinale, Sinner si misurerà con il vincente della sfida che vedrà opposti il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. L'approdo a questa fase del torneo rappresenta anche la diciassettesima presenza di Sinner in una semifinale Masters 1000, la quinta ottenuta su terra battuta. Questi dati confermano la sua costante crescita e la sua capacità di mantenersi ai massimi livelli del tennis mondiale su diverse superfici.

Jodar, una promessa in ascesa

Nonostante la sconfitta, Rafael Jodar esce dal torneo di Madrid con la piena consapevolezza di aver disputato un'ottima partita contro il numero uno del mondo. Il giovane spagnolo, che ha già collezionato vittorie di prestigio contro avversari quotati come Alex de Minaur e Joao Fonseca, si prepara ora a compiere un importante balzo nel ranking. Si prevede infatti il suo ingresso nella Top 40 mondiale, un traguardo che gli permetterà di puntare a nuovi e ambiziosi obiettivi, come la possibilità di essere testa di serie al prossimo Roland Garros, consolidando il suo status di promessa in ascesa nel panorama tennistico internazionale.

Il Masters 1000 di Madrid si conferma così un palcoscenico di grande valore, mettendo in luce sia la supremazia di campioni affermati come Jannik Sinner sia la crescita di nuove e brillanti promesse come Rafael Jodar, offrendo spettacolo ed emozioni agli appassionati di tennis di tutto il mondo.