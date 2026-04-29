L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha subito oggi un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro presso la Clinica Villa Stuart di Roma. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani con la presenza del responsabile sanitario del club, Marco Scorcu, è stata una "pulizia articolare" ed è riuscita perfettamente. Questo intervento segna la fine della stagione per il trentasettenne attaccante livornese.

Per Pavoletti, che aveva già annunciato a inizio campionato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in campo, l'intervento odierno potrebbe significare un addio definitivo al calcio giocato.

Situazione della squadra e prossimi impegni

Nel frattempo, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita di domenica contro il Bologna. La preparazione vede Luca Mazzitelli impegnato in un lavoro personalizzato. Aggiornamenti arrivano anche sulle condizioni di Gennaro Borrelli e Paul Mendy, entrambi usciti anzitempo durante la recente gara contro l'Atalanta. I due giocatori sono stati a riposo e hanno effettuato accertamenti. Per Borrelli, gli esami strumentali hanno rivelato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a uno stop di circa tre partite. Mendy, invece, autore di una doppietta proprio contro l'Atalanta, ha riportato un affaticamento alla coscia sinistra.

Il percorso di recupero di Pavoletti

Il percorso di recupero di Pavoletti era stato gestito con estrema cautela nelle settimane precedenti l'intervento. L'attaccante aveva seguito un programma di lavoro personalizzato ad Assemini, rimanendo lontano dal gruppo a causa di un sovraccarico al ginocchio che aveva fortemente limitato la sua partecipazione nelle ultime partite. Lo staff medico aveva monitorato attentamente la sua condizione quotidianamente, evitando di forzare i tempi per scongiurare il rischio di ricadute.

Questa strategia di prudenza si è dimostrata fondata, poiché il suo recupero "appariva sempre più in salita" con il passare dei giorni, rendendo l'intervento chirurgico e la conseguente conclusione anticipata della stagione una scelta inevitabile.