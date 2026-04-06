L'Augusta National Golf Club si prepara a ospitare il Masters 2026, mantenendo l'identità iconica del suo percorso con una singola, ma significativa, variazione. L'unica modifica apportata riguarda la buca 17, Nandina, che è stata accorciata rispetto all'edizione precedente del torneo.

Il Percorso del Masters 2026: Buca per Buca

Il celebre tracciato si apre con la buca 1, Tea Olive (par 4, 407 metri), seguita dalla buca 2, Pink Dogwood (par 5, 534 metri), e dalla buca 3, Flowering Peach (par 4, 320 metri). La buca 4 è la Flowering Crabapple (par 3, 219 metri), mentre la buca 5 è la Magnolia (par 5, 453 metri).

Proseguendo, si incontra la buca 6, Juniper (par 3, 165 metri), che precede la buca 7, Pampas (par 4, 411 metri) e l'8, Yellow Jasmine (par 5, 521 metri).

La seconda metà del percorso inizia con la buca 9, Carolina Cherry (par 4, 421 metri), seguita dalla buca 10, Camellia (par 4, 453 metri), e dalla buca 11, White Dogwood (par 4, 462 metri). La buca 12 è la Golden Bell (par 3, 142 metri), la 13, Azalea (par 5, 498 metri), la 14, Chinese Fir (par 4, 402 metri), la 15, Firethorn (par 5, 503 metri), e la 16, Redbud (par 3, 155 metri). La buca 17, Nandina (par 4, 411 metri), presenta la già citata modifica. Infine, la buca 18, Holly (par 4, 425 metri), chiude il prestigioso percorso.

Dettagli sulla Modifica alla Buca 17

Per il Masters 2026, la buca 17, Nandina, è stata accorciata di 11 metri rispetto all'anno precedente. Il tee shot è stato avvicinato alla buca, rendendo il tracciato leggermente più breve. Questa variazione, l'unica apportata al percorso per l'edizione del 2026, vede il tee arretrato di 12 yards (circa 11 metri), portando la lunghezza ufficiale della buca a 450 yards (circa 411 metri) e il tee marker è stato riposizionato di conseguenza. Il percorso complessivo misura ora 7.565 yards.

Una tale modifica, seppur apparentemente minima, assume un'importanza notevole in un contesto di élite come quello del Masters, dove ogni singola yard può avere un impatto significativo sulla strategia di gioco e sulla difficoltà complessiva del colpo per i professionisti.