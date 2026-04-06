Il campionato di Serie A prosegue con la 31ª giornata. Oggi, lunedì 6 aprile 2026, Lecce e Atalanta si sfidano alle ore 15 allo stadio Via del Mare, con diretta esclusiva su DAZN.

Il Programma del Giorno

La sfida tra Lecce e Atalanta è uno dei momenti salienti del lunedì di Pasquetta. La giornata calcistica include Udinese-Como (12.30), Juventus-Genoa (18) e Napoli-Milan (20.45).

Probabili Formazioni

Per il Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba; Ramadani, Pierret; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Gallo, Fofana, Helgason, Sala, Coulibaly, Ndri, Cheddira.

All. Di Francesco.

L'Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Bernasconi, de Roon, Ederson; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Kolasinac, Pasalic, Bellanova, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Zalewski. All. Palladino.

La Terna Arbitrale

L'incontro sarà diretto da La Penna, assistito da Fontemurato e Barone. Quarto ufficiale: Rapuano. Al VAR: Marini, con AVAR Maggiore.

Aggiornamenti dalle Squadre

Il Lecce ha proseguito la preparazione, con il Via del Mare che si avvia verso un nuovo sold out stagionale. Coulibaly e Veiga in differenziato; il primo in panchina, il terzino da valutare. Sottil recupera da lombosciatalgia, Gallo in rientro.

Assenti Camarda, Berisha, Gaspar.

Nell'Atalanta, rientrano i nazionali Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Samardzic, Pasalic. Hien indisponibile (distrazione muscolo-tendinea bicipite femorale sinistro); Scamacca recupera da lesione adduttore destro. Krstovic confermato in attacco, supportato da De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti.