Marco Melandri, ex pilota di MotoGP e Superbike, ha espresso una previsione significativa riguardo il futuro di Marc Marquez: «Non sarei affatto sorpreso se alla fine di questa stagione decidesse di ritirarsi». Il commento, diretto e senza esitazioni, giunge nel contesto di un Mondiale 2026 che ha visto un inizio con difficoltà per il nove volte campione del mondo.

Secondo Melandri, lo sforzo mentale profuso da Marquez per riconquistare il titolo nel 2025 ha avuto un impatto rilevante. «Più che l’infortunio, credo che lo sforzo mentale richiesto per riconquistare il titolo abbia avuto il suo peso, perché a mio parere ha dato più del 110 per cento nel 2025», ha dichiarato l'ex pilota.

Nonostante le sfide, Marquez rimane il favorito, anche se «forse è meno esplosivo rispetto all’anno scorso».

Il possibile ritiro dopo il decimo titolo

Nel ragionamento dell’ex pilota ravennate, il possibile ritiro di Marquez sarebbe legato a un mix di fatica mentale e realizzazione sportiva. Melandri sottolinea che, se Marquez dovesse vincere il titolo 2026, «potrebbe anche decidere di ritirarsi a fine stagione. È così che la vedo io. Non mi sorprenderei se smettesse dopo il suo decimo titolo assoluto».

Il riferimento al decimo titolo è emblematico: Marquez ha eguagliato Valentino Rossi nel 2025 e si trova ora a un solo successo dal record di Giacomo Agostini. Un traguardo che, secondo Melandri, potrebbe rappresentare un ideale punto di arrivo per una carriera straordinaria.

La stagione 2026 e gli avversari

Il commento di Melandri arriva il 7 aprile 2026, in un momento in cui Marquez sta affrontando una stagione complessa, iniziata con meno brillantezza rispetto al passato. La riflessione dell’ex pilota mette in luce il peso psicologico che può gravare su un atleta al vertice, specialmente dopo aver raggiunto traguardi storici.

Melandri evidenzia inoltre la presenza di avversari agguerriti: «Rimane il favorito, ma se Marco Bezzecchi si gestisce bene, potrebbe seriamente entrare in lotta». Un monito che sottolinea come la MotoGP resti un campionato in continua evoluzione, dove il passato non garantisce il futuro.

Riflessioni sul futuro di Marquez

L'ipotesi di un possibile ritiro di Marquez dopo il decimo titolo è una riflessione che emerge nel contesto sportivo. Il raggiungimento di un traguardo così prestigioso potrebbe effettivamente rappresentare un momento di chiusura ideale per una carriera leggendaria.